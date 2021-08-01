Российские спортсмены завоевали семь медалей в девятый день Олимпиады

1 августа, в девятый день соревнований на Олимпиаде в Токио, было разыграно 25 комплектов наград. Сборная России в воскресенье пополнила свой счет семью наградами.

Золотая медаль на счету теннисистов Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, победивших в финале олимпийского турнира в миксте другую российскую пару - Елена Веснина - Аслан Карацев.

Еще три серебра завоевали теннисист Карен Хачанов, мужская команда по рапире (Антон и Кирилл Бородачевы, Тимур Сафин и Владислав Мыльников) и гимнастка Анастасия Ильянкова.

Бронзовыми призерами стали боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой.

Всего на счету российской команды 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. В общекомандном зачете она занимает пятое место по количеству выигранного золота. При этом по общему числу завоеванных наград Россия - третья.

Лидирует сборная Китая - 24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых наград.

У сборной США - 20 высших наград, 22 раза спортсмены этой страны становились вторыми и 16 раз - третьими.

Замыкает тройку Япония - 17 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых.

Четвёртая Австралия - 14 золотых, 3 серебряных и 14 бронзовых медалей.