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01.08.2021 10:26
Рубрика: Спорт

Российские волейболисты заняли первое место в группе на Олимпиаде

Мужская сборная России по волейболу завершила групповой раунд Олимпийских игр в Токио на первом месте.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады

В заключительном матче наши волейболисты встречались с командой Туниса, не относящейся к числу ведущих сборных мира. В итоге россияне добились уверенной победы - 3:0.

В двух партиях на площадке шла упорная борьба, но в обоих случаях успех сопутствовал нашим спортсменам - 25:20 и 25:22.

В третьем сете соперник капитулировал - 25:16.

По итогам группового турнира у сборной России четыре победы и одно поражение. Она заняла первое место и сыграет в 1/4 финала.

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