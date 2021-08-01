Российские волейболисты заняли первое место в группе на Олимпиаде

В заключительном матче наши волейболисты встречались с командой Туниса, не относящейся к числу ведущих сборных мира. В итоге россияне добились уверенной победы - 3:0.

В двух партиях на площадке шла упорная борьба, но в обоих случаях успех сопутствовал нашим спортсменам - 25:20 и 25:22.

В третьем сете соперник капитулировал - 25:16.

По итогам группового турнира у сборной России четыре победы и одно поражение. Она заняла первое место и сыграет в 1/4 финала.