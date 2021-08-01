Российский велоэкстремал получил травму, но все равно приехал в Токио

BMX-фристайл дебютировал на Олимпиаде в Токио. Дисциплина представляет собой состязание между велосипедистами на сложность и красоту исполнения трюков. Вещи, которые вытворяют райдеры, взмывая ввысь с трамплинов, могут показаться сумасбродством. Но Ризаев объясняет, что это не так: "К каждому трюку мы подходим постепенно. Грубо говоря, нет такого, что я иду делать тройное сальто назад, не научившись делать двойного. Шаг за шагом. Мы делаем трюки, когда чувствуем, что готовы к ним. У нас есть учебные трамплины, поролоновые ямы. Сначала мы оттачиваем трюки там, потом переносим на мягкий учебный трамплин, потом - в реальную жизнь и только затем - на соревнования".

Просто самому Иреку чудовищно не повезло. Во время падения на тренировке на июньском чемпионате мира его колено попало в прогнивший участок рампы: штанина и наколенник были содраны, получился глубокий порез. К счастью, суставы остались целы, но все равно пришлось делать операцию из-за появившихся гематом. У россиянина уже была олимпийская лицензия, но с мечтой выступить в Токио, казалось, можно попрощаться. Во всяком случае, вердикт врачей был категоричным: восстановиться за такой короткий период времени невозможно. Однако Ризаев не сдался. Разрабатывал ногу, тренировался и на олимпийский дебют BMX прибыл. Конечно, травма не могла не сказаться. Ирек героически пробился в финал, но там сорвал первую попытку. В итоге шестое место. Что не мешало Ризаеву заразительно улыбаться в микст-зоне.

Ризаев не сдался. Разрабатывал ногу, тренировался и на олимпийский дебют прибыл

- Двоякие чувства, - признался Ирек. - В принципе, очень рад, что это наконец-то произошло. ВМХ-фристайл на Олимпиаде, и я один из девяти лучших участников. Очень рад, что получилось сюда приехать и показать достойный уровень. К сожалению, это не топовая моя форма. Первая попытка не задалась. Не говорю, что колено меня тревожит, но не было наката, уверенности в трюках. Я только восстановился после травмы, всего третью неделю на велосипеде. В принципе, считаю, что получилось выступить достойно.

Такие истории порой ценнее медали. А завоевать олимпийские награды у Ризаева еще будет возможность: Париж-2024 не за горами.