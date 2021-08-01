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Рубрика: Спорт

Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3

Текст: Максим Домчев
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Россияне Илья Слепов и Кристина Кочеткова выиграли международные соревнования по триатлону Ironman 70.3 в Санкт-Петербурге.

Фото: Gettyimages
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Состязания состояли из плавательного этапа протяженностью почти 2 км, который прошел на Гребном канале. После этого спортсмены преодолели 90,1 км на велосипеде и завершили соревнования забегом на 21,1 км.

Сильнейшим у мужчин стал Илья Слепов, показавший результат 4 часа 00,13 секунды. Вторым финишировал Денис Крестин с результатом 4:02.12, бронза досталась Алексею Никулину - 4:04.04. Сильнейшей в соревновании женщин стала Кристина Кочеткова - 4:29.31, Второй результат показала Дарья Чунарева - 4:35.41, третье место заняла Юлия Антипина - 4:44.11.

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