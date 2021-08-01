Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов IRONMAN

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международных соревнований по триатлону IRONMAN.

"Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

"Уверен, что нынешние состязания станут значимым и по-настоящему большим событием, будут способствовать росту популярности триатлона в России", - заключил Владимир Путин, пожелав спортсменам успехов и удачи, зрителям - позитивных и незабываемых впечатлений.