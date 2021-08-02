Борцы Семенов и Емелин сразятся за "бронзу" ОИ-2020
Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семенов и Сергей Емелин завоевали право побороться за бронзовые медали Олимпийских игр.
В воскресенье Семенов в весовой категории до 130 кг в четвертьфинале турнира уступил грузинскому борцу Якобу Каджая, но получил право поспорить за бронзовые медали.
В утешительном турнире соперником Семенова стал представитель Финляндии Матти Куосманен. Россиянин уверенно победил своего оппонента со счетом 11:0. Его соперником в схватке за бронзу будет Ясмани Акоста Фернандес из Чили.
Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг в утешительном турнире победил спортсмена из США Ильдара Хафизова - 7:1 и в схватке за бронзу встретится с молдаванином Виктором Чобану.
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