Борцы Семенов и Емелин сразятся за "бронзу" ОИ-2020

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семенов и Сергей Емелин завоевали право побороться за бронзовые медали Олимпийских игр.

В воскресенье Семенов в весовой категории до 130 кг в четвертьфинале турнира уступил грузинскому борцу Якобу Каджая, но получил право поспорить за бронзовые медали.

В утешительном турнире соперником Семенова стал представитель Финляндии Матти Куосманен. Россиянин уверенно победил своего оппонента со счетом 11:0. Его соперником в схватке за бронзу будет Ясмани Акоста Фернандес из Чили.

Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг в утешительном турнире победил спортсмена из США Ильдара Хафизова - 7:1 и в схватке за бронзу встретится с молдаванином Виктором Чобану.