Феттеля лишили второго места на Гран-при Венгрии после гонки

Немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель дисквалифицирован - его результат на Гран-при Венгрии исключен из протокола. На трассе "Хунгароринг" он показал второй результат.

Такое решение было принято после того, как технический комиссар не смог взять необходимое количество топлива из болида. Сообщается, что вместо положенного по регламенту литра, там было всего 0,3 литра. За это нарушение спортсмена дисквалифицируют.

После этого второе место в Венгрии досталось Льюису Хэмилтону из "Мерседеса", а третий результат у Карлоса Сайнса.

Впрочем, "Астон Мартин" собираются подавать апелляцию и доказать, что никакого нарушения не было. На это у них есть 96 часов. В команде намерены внимательно изучить болид, поскольку по данным компьютерной системы, у Феттеля должно было оставаться еще почти полтора литра топлива.