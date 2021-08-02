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Рубрика: Спорт

Iron Lynx выиграла "24 часа Спа", Богуславский - в десятке сильнейших

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба AKKA ASP
Фото: Пресс-служба AKKA ASP

Марафон "24 часа Спа" - одна из самых известных и старейших гонок в Европе. Впервые эта гонка прошла в 1924 году - всего на год позже "24 часов Ле-Мана". Невероятная история этого заезда включает в себя, например, победу Бориса Ивановского - экс-офицера гвардии Российской империи - и Аттилио Маринони в 1928 году, а также триумф Джузеппе Фарины, первого чемпиона в истории Формулы-1, в паре с Майком Хоторном на Ferrari в 1953-м.

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В 2021 году на старт суточного марафона вышли сразу трое россиян: Константин Терещенко и Тимур Богуславский, традиционно выступающие на автомобилях Mercedes-AMG GT3 команды AKKA ASP, а также Леонид Мащицкий. И именно AKKA ASP оказалась сильнее всех в квалификации, правда, блеснули не россияне, а интернациональное трио экипажа № 88: итальянец Раффаэле Марчьелло, Дани Хункаделья из Испании и француз Жюль Гунон завоевали поул-позицию.

Гонка началась с пугающей аварии на 23-ей минуте заезда. Один из автомобилей после столкновения с другим врезался в отбойник в слепом скоростном повороте "Радийон", еще двое пилотов шедших позади не успели среагировать на инцидент и на полном ходу влетели в разбитые машины. Четверо гонщиков, почувствовавших в инциденте - Джек Эйткен (Emil Frey Racing), Кевин Эстре (Rutronik Racing), Франк Перера (Emil Frey Racing) и Давиде Ригон (Iron Lynx) - были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

После рестарта Марчьелло продолжил лидировать в гонке, но вскоре поломка подвески на Mercedes AMG GT-3 выбила экипаж № 88 из борьбы за высокие позиции. В лидеры же выбилась Ferrari команды Iron Lynx - экипаж № 51 в составе Коме Ледогара, Никласа Нильсена и Алессандро Пьер Гиди взял все бонусные очки за промежуточные результаты и с преимуществом в четыре секунды одержал победу в "абсолюте". Вторым финишировал экипаж Audi Sport Team WRT № 32, а замкнула тройку призеров команда Garage 59 и ее Aston Martin Vantage AMR GT3 № 95.

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Лучшим экипажем AKKA ASP в итоге стал Mercedes-AMG GT3 № 89 - Тимур Богуславский, Лукас Ауэр и Фелипе Фрага завершили суточный марафон на десятой позиции абсолютного зачета. Mercedes-AMG GT3 № 87 с экипажем в составе Константина Терещенко, Петру Умбрареску и Тома Друэ финишировал 23-м (и седьмым в категории Silver Cup), а экипаж № 88, стартовавший с поул-позиции, с отставанием в 212 кругов классифицирован 41-м.

Несмотря на это, AKKA ASP продолжает борьбу за чемпионство в командном зачете Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Первую строчку по-прежнему занимает Team WRT, но AKKA ASP держится на второй позиции - разрыв всего 32 очка. До конца сезона остается еще четыре этапа и следующий из них пройдет на трассе "Брэндс-Хэтч" 28-29 августа.

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