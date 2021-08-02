Как спорт становится чужим на Олимпиадах

В принципе, правом быть тем, кем себя чувствует, обладает любой человек. Но лишь до тех пор, пока не ущемляет тем самым права другого.

Очевидно, что на этих Олимпийских играх впервые ущемляется то право, что, по сути, должно быть в центре всего, - право спорта. Все чаще здесь в центре нездорового интереса что угодно, но только не то, ради чего атлеты, собственно, приехали в Японию. Посмотрите, к примеру, пресс-конференцию британцев Тома Дейли и Мэтти Ли, только что ставших олимпийскими чемпионами Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Оба выдающиеся атлеты, глупо это отрицать, но в том-то и дело, что об их спортивных достижениях разговор идет лишь постольку поскольку, да и то в связке с нетрадиционной ориентацией Тома. "Я горд быть геем и олимпийским чемпионом", - говорит Дейли. Рассказывает о своем партнере, журналисты подкидывают ему новые вопросы. Но это так странно гордиться тем, что ты считаешь естественным. А Мэтти Ли не замечают. А вот Том сейчас много чего расскажет.

Впрочем, бог с ним с Томом Дейли. Между тем появились в большом спорте вещи и посерьезнее. Международный олимпийский комитет уверенно движется в сторону того, что называется модным словом "инклюзивность". И, кажется, иногда не чувствует меры. Редактирование исконного олимпийского слогана, в котором к "Быстрее, выше, сильнее" добавилось двусмысленное слово "вместе", в этом смысле выглядит наиболее безобидным шагом. А вот допуск первого трансгендера (бывшего мужчины. - Прим. "РГ") к олимпийским соревнованиям между женщинами может иметь куда более серьезные последствия.

Ничем не примечательный новозеландский тяжелоатлет Хаббард сменил пол и автоматически стал претендентом на золотые медали крупных турниров. Как и следовало ожидать, в женском и в спортивном сообществе новому конкуренту не обрадовались. Кажется, в погоне за пресловутой инклюзивностью МОК совсем позабыл о справедливости и правах женщин, которые так долго боролись за равноправие в спорте.

Кажется, теперь и в Международном олимпийском комитете уже и сами не рады своим поспешным решениям. Пересмотреть правила допуска по ходу соревнований, впрочем, невозможно. Что не означает, что этого нельзя сделать позднее.

"Мы потратили 100 лет на продвижение женского спорта. Думаю, что все международные федерации должны убедиться, что они действительно защищают женский спорт", - уже высказался медицинский директор МОК Ричард Баджетт.

А тяжелоатлетка Лорел Хаббард между тем на Олимпиаде провалилась, не справившись с заказанным весом. "Баранка", как говорили раньше. Но все равно создан прецедент, и если МОК не вспомнит о спорте, не исправит своей ошибки и не изменит правила, последствия могут стать разрушительными.