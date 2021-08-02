Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
3:00
Легкая атлетика
Утренняя сессия
5:35
Гребля на байдарках и каноэ
Финалы
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин 3 м
9:30
Велоспорт - трек
Женщины, командная гонка преследования / Мужчины, командный спринт
Идет  день олимпиады
02.08.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Как спорт становится чужим на Олимпиадах

Накануне Олимпийских игр была обнародована примечательная статистика. В числе участников соревнований 169 олимпийцев, открыто заявивших о своей нетрадиционной ориентации. Это в два раза больше по сравнению с предыдущими Играми в Рио.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Трансгендер Хаббард не смог взять начальный вес на Олимпиаде в Токио и выбыл из турнира. Фото: AP Трансгендер Хаббард не смог взять начальный вес на Олимпиаде в Токио и выбыл из турнира. Фото: AP
Трансгендер Хаббард не смог взять начальный вес на Олимпиаде в Токио и выбыл из турнира. Фото: AP

В принципе, правом быть тем, кем себя чувствует, обладает любой человек. Но лишь до тех пор, пока не ущемляет тем самым права другого.

Фото: Reuters
Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России

Очевидно, что на этих Олимпийских играх впервые ущемляется то право, что, по сути, должно быть в центре всего, - право спорта. Все чаще здесь в центре нездорового интереса что угодно, но только не то, ради чего атлеты, собственно, приехали в Японию. Посмотрите, к примеру, пресс-конференцию британцев Тома Дейли и Мэтти Ли, только что ставших олимпийскими чемпионами Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Оба выдающиеся атлеты, глупо это отрицать, но в том-то и дело, что об их спортивных достижениях разговор идет лишь постольку поскольку, да и то в связке с нетрадиционной ориентацией Тома. "Я горд быть геем и олимпийским чемпионом", - говорит Дейли. Рассказывает о своем партнере, журналисты подкидывают ему новые вопросы. Но это так странно гордиться тем, что ты считаешь естественным. А Мэтти Ли не замечают. А вот Том сейчас много чего расскажет.

Впрочем, бог с ним с Томом Дейли. Между тем появились в большом спорте вещи и посерьезнее. Международный олимпийский комитет уверенно движется в сторону того, что называется модным словом "инклюзивность". И, кажется, иногда не чувствует меры. Редактирование исконного олимпийского слогана, в котором к "Быстрее, выше, сильнее" добавилось двусмысленное слово "вместе", в этом смысле выглядит наиболее безобидным шагом. А вот допуск первого трансгендера (бывшего мужчины. - Прим. "РГ") к олимпийским соревнованиям между женщинами может иметь куда более серьезные последствия.

Ничем не примечательный новозеландский тяжелоатлет Хаббард сменил пол и автоматически стал претендентом на золотые медали крупных турниров. Как и следовало ожидать, в женском и в спортивном сообществе новому конкуренту не обрадовались. Кажется, в погоне за пресловутой инклюзивностью МОК совсем позабыл о справедливости и правах женщин, которые так долго боролись за равноправие в спорте.

Кажется, теперь и в Международном олимпийском комитете уже и сами не рады своим поспешным решениям. Пересмотреть правила допуска по ходу соревнований, впрочем, невозможно. Что не означает, что этого нельзя сделать позднее.

"Мы потратили 100 лет на продвижение женского спорта. Думаю, что все международные федерации должны убедиться, что они действительно защищают женский спорт", - уже высказался медицинский директор МОК Ричард Баджетт.

А тяжелоатлетка Лорел Хаббард между тем на Олимпиаде провалилась, не справившись с заказанным весом. "Баранка", как говорили раньше. Но все равно создан прецедент, и если МОК не вспомнит о спорте, не исправит своей ошибки и не изменит правила, последствия могут стать разрушительными.

Новости чемпионата
Российские синхронистки поменяли на купальниках запрещенных медведей на балалайки 02.08.2021
Датчанин Аксельсен выиграл золото в бадминтоне на Олимпиаде в Токио 02.08.2021
Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль 02.08.2021
Немка стала победительницей Олимпиады в борьбе в весе до 76 кг 02.08.2021
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде 02.08.2021
Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, набрав 464,2 очка. "Золото" досталось китайскому стрелку Чжану Чанхуну, установившему новый мировой рекорд - 466,0

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте, открывшем программу соревнований на велотреке на Олимпийских играх. И важность этой награды не стоит недооценивать

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа

Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021

Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021

"Я всего лишь стараюсь поднять планку так высоко, чтобы у новых поколений было к чему стремиться", - прокомментировал свой титул лучшего баскетболиста 3х3 Душан Булут. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от Игр, оценил нынешнее выступление и перспективы сборной России и напомнил о сути стритбола