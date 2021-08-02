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Идет  день олимпиады
02.08.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Кубинец Михаин Лопес выиграл четвертое "золото" Игр

Кубинец Михаин Лопес подхватывает тренера и аккуратно бросает его на маты. Так борцы по традиции празднуют победу. А такую - особенно. Финальная схватка в самой тяжелой весовой категории, до 130 кг, между кубинцем Михаином Лопесом и Якобом Каджая из Грузии была главным событием стартовавшего в Токио турнира по греко-римской борьбе.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Кубинец Лопес отметил четвертый олимпийский триумф со своим тренером на плече. Фото: AP Кубинец Лопес отметил четвертый олимпийский триумф со своим тренером на плече. Фото: AP
Кубинец Лопес отметил четвертый олимпийский триумф со своим тренером на плече. Фото: AP

Все гадали, сможет ли Лопес превзойти достижение нашего знаменитого "классика" Александра Карелина, на счету которого три олимпийских "золота" и одно "серебро", и стать четырехкратным чемпионом. 38-летний Лопес, следуя своему плану подготовки, практически не выступал перед Олимпиадой. На финал он вышел с тейпированным плечом. И все равно получилось взять четвертое "золото". Он выиграл со счетом 5:0.

После Олимпиады в Токио кубинский чемпион Лопес завершит свою спортивную карьеру

По три золотые медали, кроме Карелина, завоевали шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон, а также Александр Медведь и Бувайсар Сайтиев. Но теперь Михаин Лопес самый титулованный в истории. Помимо побед на четырех Олимпиадах подряд у него пять титулов чемпиона мира. С такой коллекцией наград можно спокойно завершать уходить с ковра.

- Я сразу говорил, что после Токио закончу карьеру. Решение было принято, - отметил Лопес. - Дело и в возрасте, и в том, что я хочу отдохнуть. Кроме того, пришло время дать шанс новому поколению борцов. Я хотел уйти из спорта после того, как выиграю четвертое олимпийское "золото". Я был уверен, что преуспею.

Для российских борцов турнир начался с двух бронзовых медалей. Первую завоевал Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг. В бронзовом финале он победил Виктора Чобану из Молдавии со счетом 12:1. Напомним, что на Олимпиаде в Токио действует система выбывания. Спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за третье место. В четвертьфинале Емелин потерпел поражение от будущего победителя, еще одного представителя Кубы Луиса Альберта Орты Санчеса (3:4). В утешительной схватке россиянин одолел Ильдара Хафизова из США (7:1) и завоевал право сразиться за бронзовую награду.

Сергей, как оцените свой результат?

Сергей Емелин: Хотелось, конечно, выиграть золотую медаль. Но "бронза" - это действительно утешение. Чувствую больше радость от того, что удалось стать призером, чем расстройства, что не выступил по максимуму. Я представляю Республику Мордовию. У нас одна из сильнейших школ по греко-римской борьбе. В Токио также приехал мой товарищ и друг Артем Сурков. Желаю ему удачи. Надеюсь, он превзойдет мой результат.

Фото: Tom Pennington/Getty Images
Немка стала победительницей Олимпиады в борьбе в весе до 76 кг

А что не получилось у вас?

Сергей Емелин: Наверное, чуть-чуть восстановление между схватками подвело. У меня первая на стадии 1/8 финала - против египтянина Хайтема Махмуда Фахми - прошла тяжело. Поэтому на вторую я вышел не в той форме, в какой хотелось бы.

Но "бронзу" вы взяли более чем уверенно.

Сергей Емелин: Получил наставления и от личного тренера Николая Викторовича Слесарева, который находится в Мордовии, и от главного тренера Гоги Мурмановича Когуашвили, и от тренера по сгонке веса. Все советы помогли. Огромное им за все спасибо.

Вторую нашу "бронзу" в весовой категории до 130 кг нашей команде принес Сергей Семенов, победив чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. В 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда, на стадии четвертьфинала он проиграл грузину Якобу Каджая, а в утешительном раунде победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена.

Справка "РГ"

Как положить соперника "на лопатки"

В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, можно использовать только руки и верхнюю часть тела. Схватка длится два периода по три минуты с перерывом в 30 секунд. За это время борцы стараются набрать как можно больше баллов за амплитудные броски, захваты и так далее. В случае отсутствия переводов судья ставит более пассивного борца в положение "партер", что создает атакующую ситуацию для соперника. Для чистой, досрочной и эффектной победы нужно перевести оппонента в положение "туше" или, попросту говоря, "положить на лопатки".

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