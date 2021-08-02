Змея выползла на поле во время футбольного матча "Ахмат" - "Сочи"

Редчайший случай произошел во время поединка второго тура РПЛ, в котором сегодня "Ахмат" принимает на своем поле "Сочи". Матч пришлось на короткое время остановить, так как в штрафной площади хозяев была обнаружена... живая змея.

Причем этому инциденту предшествовали и любопытные футбольные события. В четвертой минуте встречи в центре штрафной грозненцев столкнулись в борьбе за мяч полузащитник хозяев Уткин и его сочинский коллега Нобоа.

Со стороны показалось, что Уткин нарушил правила. Главный арбитр Иван Сиденов из Питера на "точку" не показал, но тут же остановил игру и взял мяч в руки. Обычно это означает, что в дело вступает ВАР, который может указать судье на его возможную ошибку и пригласить просмотреть эпизод на специальном мониторе.

Однако никакой соответствующей надписи на табло на "Ахмат-Арене" не загорелось.

И только когда на зеленый газон выбежала пара работников арены и с помощью специального приспособления довольно ловко и быстро изловили змею (пока трудно сказать, была ли она ядовитой) и унесли ее в подтрибунные помещения, стала понятна причина остановки матча.

После примерно трехминутной паузы игра была продолжена.

В данный момент завершается первый тайм. Причем "Сочи" ведет со счетом - 1:0. По поразительному совпадению мяч в свои ворота ударом головой провел… Уткин. А эту подачу со штрафного выполнил, естественно, сочинец Нобоа.