Роман Романенко: Налоговый вычет на фитнес - признание расходов на спорт социально значимыми

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал вступление в силу закона о возврате 13% затрат на фитнес и предложил увеличить кешбэк до 50% за расходы родителей на занятия юных спортсменов.

Напомним, с августа в РФ вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом. "Появление налогового вычета на фитнес - признание того, что власти страны относят затраты на физкультуру и спорт к социально значимым, наравне с расходами на лечение и образование. Такие меры послужат вовлечению большего количества россиян в здоровый и активный образ жизни, что благоприятно скажется на здоровье общества в целом", - сказал Роман Романенко.

Закон предоставляет физлицам возможность вернуть 13% от расходов на физкультурно-спортивные услуги на максимальную сумму до 120 тысяч рублей за год. Нововведения распространяются не только на взрослых граждан, но и на детей - как родных, так и приемных.

Для того, чтобы оформить налоговый вычет, необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические расходы: копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. "Все мы сейчас следим за ходом Олимпиады в Токио и гордимся победами наших спортсменов. Но мало кто задумывается, какой ценой они даются. А ведь чемпионов растят с малых лет", - отметил Роман Романенко.

По мнению Героя России, занятия в спортивных секциях, экипировка, инвентарь, поездки на соревнования - все это стоит больших денег, расходы ложатся на плечи родителей.

"Считаю, что государство должно вкладываться в детский спорт и создавать условия для развития наших юных спортивных талантов. Помимо спортивной составляющей, это необходимо для формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. Предлагаю возмещать из бюджета часть затрат родителей с двумя и более детьми на их занятия спортом", - заявил депутат. И добавил, что разработанный им соответствующий законопроект он планирует внести на рассмотрение профильного комитета Госдумы.