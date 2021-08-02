Россиянин Пронкин вышел в финал соревнований по метанию молота на ОИ-2020
В своем полуфинале россиянин показал результат 75,80 метра, что было меньше необходимого норматива 77,50 метра. В итоге Пронкину пришлось дожидаться второго полуфинала, где спортсмены не показали высоких результатов. В финале выступят 12 атлетов.
Сам спортсмен признался, что сильно нервничал. "Сегодня мои броски были, в принципе, получше, чем в течение всего остального летнего сезона. Но Олимпийские игры, скажу, это очень сложный старт с морально-психологической точки зрения, потряхивает чересчур. Но если удастся выйти в финал, то будет поинтереснее", - цитирует Пронкина ТАСС.
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