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5:35
Гребля на байдарках и каноэ
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Прыжки в воду
Мужчины, трамплин 3 м
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Велоспорт - трек
Женщины, командная гонка преследования / Мужчины, командный спринт
Идет  день олимпиады
02.08.2021 23:45
Рубрика: Спорт

Компас ТВ: Где будем смотреть

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)

3 августа, вторник

Первый канал

08.00 - 10.55. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 3 м. Полуфинальные соревнования. Финальная сессия. Прямая трансляция.

12.15 - 15.55. Легкая атлетика. Финалы. Мужчины. Шест. Женщины. Молот, бег 200 м, 800 м. Прямая трансляция.

23.35 - 00.35 (в ночь с 3 на 4 августа). "Дневник Олимпиады". Репортажи, итоговые комментарии.

"Россия 1"

11.00. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Мужчины. Параллельные брусья. Перекладина. Женщины. Бревно. Прямая трансляция.

12.10 - 13.20. Бокс. Мужчины. Полуфинальные бои. Весовые категории до 57 кг, до 91 кг. Финал. До 69 кг. Прямая трансляция.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России завоевала 50 медалей после десяти дней Игр в Токио

13.30 - 15.55. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Предв. соревнования. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

12.10. Греко-римская борьба. Финалы. До 77 кг. До 97 кг. Женская борьба. Финал. До 68 кг. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

13.45. Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория до 109 кг. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

17.30. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания - США. Трансляция в записи.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Подготовил Илья Трисвятский

Компас ТВ: Я буду смотреть

Валентина Петренко, общественный и политический деятель:

- Болею за наших олимпийцев, как болела бы за своих детей. И по возможности стараюсь смотреть любые соревнования, в которых выступают российские спортсмены. Я восхищаюсь стойкостью их духа, тем, как достойно они ведут себя, несмотря на все провокации. Им приходится соревноваться в очень непростой обстановке. Но они не сдаются, не унывают и показывают отличные результаты. Это не может не восхищать. Ведь спорт - это демонстрация не только физической силы, но и духовной. А всем политикам, чиновникам от спорта, да и самим спортсменам, позволяющим себе нелицеприятные высказывания в адрес наших олимпийцев, хочется сказать: чем больше вы на нас нападаете, тем сильнее мы становимся. Таков уж характер русского человека. Сегодня, 3 августа, обязательно постараюсь посмотреть спортивную гимнастику, синхронное плавание ну и, конечно, "Дневник Олимпиады".

Подготовила Анна Кольдина

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