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Идет  день олимпиады
02.08.2021 12:34
Рубрика: Спорт

Самым быстрым человеком планеты стал римлянин Ламонт Марсель Джейкобс

Итальянский легкоатлет Ламонт Марсель Джейкобс завоевал золотую медаль Токио-2020 в беге на 100 метров у мужчин. 26-летний спринтер победил в финале с результатом 9,80 секунды, побив европейский рекорд.
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

В этом году Италии везет на спортивные свершения. Сначала победа футбольной сборной на Евро-2020, потом - потрясающая стометровка. И в этот же день в Токио Джанмарко Тамбери стал обладателем олимпийского золота в прыжках в высоту.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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СМИ облетели трогательные кадры, запечатлевшие двух победителей из Италии. Джейкобс готовился к телеинтервью, когда мимо пробегал Тамбери, завершивший круг почета по стадиону с флагом.

Сначала итальянцы на ходу обменялись эмоциональными фразами о том, что еще не верят в свои победы и завоеванные медали. Затем Тамбери вернулся, обнял соотечественника и вместе с ним накрылся флагом, который не скрыл объятие спортсменов. Газеты немедленно окрестили их триумф "десятью самыми красивыми минутами итальянского спорта". Оценил по достоинству достижения атлетов и премьер Италии Марио Драги, который позвонил им, чтобы выразить восхищение и пригласить Джейкобса и Тамбери в правительственный Палаццо Киджи.

Победа Ламонта Марселя Джейкобса для Италии эпохальная - представитель Апеннин впервые вышел в финал по этой дисциплине и завоевал золото. До Джейкобса европейцы побеждали на стометровке всего четырежды за всю историю Олимпиад, последний раз в 1992 году. Тогда победил британец Линфорд Кристи с результатом 9,87 секунд.

Неудивительно, что итальянцы возвели Джейкобса в ранг национального героя. Соцсети наводнили его фотографии, под которыми чаще всего фигурирует надпись "легенда".

"Я сделал все, что бежать как можно быстрее. И это сработало, сработало. Это что-то невероятное, я бы хотел поблагодарить итальянских болельщиков и всех, кто причастен к этому результату. Мне нужно дней пять, чтобы осознать, что произошло, и снова выступить уже в эстафете 4×100 в составе сборной Италии", - цитируют местные СМИ слова спортсмена.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Король спринта родился в США в Техасе в семье американца и итальянки. Еще в детстве Джейкобс с матерью перебрались на Апеннины, сейчас он живет в Риме с подругой Николь и двумя детьми Энтони и Меган. Олимпийский чемпион считает себя итальянцем до мозга костей и даже по-английски говорит с трудом - во время своих воскресных интервью он был вынужден прибегнуть к помощи Google-переводчика.

"С 18 месяцев я живу в Италии, здесь родились мои дети. Я чувствую себя итальянцем каждой клеточкой тела. Я не помню своего отца. С того момента, как мы вернулись с мамой из Техаса, началась наша борьба на двоих", - поделился о личном с миланской Corriere della sera Джейкобс признался, что намерено блокировал все попытки отца установить с ним контакт.

Именно в Италии раскрылся талант Джейкобса. Довольно быстро переключился с баскетбола на легкую атлетику, которой занимается с 9 лет. В 2016 году стал чемпионом Италии в прыжках в длину. С личным рекордом 8,07 м он занял десятое место в мировом рейтинге ИААФ. Однако первые большие победы пришлись на 2021-й, который сам спортсмен называет "своим годом".

13 мая в Савоне он установил рекорд страны на 100 метров - 9,95 секунды, став 150-м человеком в истории, преодолевшим 10-секундный барьер. 26 июня, несмотря на небольшой встречный ветер, побил рекорд чемпионатов Италии в Роверето - 10,01 секунды, выиграв свой четвертый национальный титул подряд. И, наконец, олимпийское золото!

"Мой тренер говорит, что я давно мог бегать быстрее 10 секунд, но два года у меня были проблемы. Я достаточно долго боролся с травмами, проходил тестирования. К тому же, чтобы показать такой результат, нужна была хорошая психологическая подготовка", - прокомментировал Джейкобс свой длинный путь к победе.

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