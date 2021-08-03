Борец Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом

Выступление Евлоева в Токио произвело очень сильное впечатление. В Японию он приехал в качестве одного из фаворитов на золото на ковре и доказал, что набрал хорошую форму.

В финале Муса с самого начала владел инициативой и заслуженно победил. При этом стоит отметить, что Алексанян вышел на ковер с травмой, которую он получил в полуфинале. Была вероятность, что Артур и вовсе не примет участия в финале, но в последний момент он решил все же побороться за золото.

Добавим, что чуть ранее сразу два россиянина завоевали медали в греко-римской борьбе в Токио. Сергей Емелин взял бронзу в категории до 60 килограмм, одолев молдаванина Виктора Чобану (12-1). Еще одно третье место занял китаец Велихан Сэйлайк, а золото досталось представителю Японии Кенихиро Фумите, оказавшегося сильнее в финале Луиса Орта Санчеса (Куба).

В свою очередь Сергей Семенов завоевал бронзу в категории до 130 кг. В поединке за третью строчку он обыграл чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. Чемпионом стал Михайн Лопес Нуньес (Куба), серебряным призером грузин Якоби Каджая.