03.08.2021 10:02
Рубрика: Спорт
Яхтсмен Скотт стал олимпийским чемпионом
Яхтсмен Джайлз Скотт. Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Яхтсмен из Великобритании Джайлз Скотт завоевал золото Олимпийских игр в Токио. Он стал лучшим в соревнованиях по парусному спорту в классе Finn.
Британец сумел защитить титул, завоеванный на Олимпийских играх 2016 года. Серебряная медаль досталась представителю Венгрии Жомбору Берецу.
Замкнул тройку сильнейших испанец Хоан Кардона Мендес.
Россияне участия в соревнованиях в данном классе не принимали.
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02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа