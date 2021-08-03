Яхтсмен Скотт стал олимпийским чемпионом

Яхтсмен из Великобритании Джайлз Скотт завоевал золото Олимпийских игр в Токио. Он стал лучшим в соревнованиях по парусному спорту в классе Finn.

Британец сумел защитить титул, завоеванный на Олимпийских играх 2016 года. Серебряная медаль досталась представителю Венгрии Жомбору Берецу.

Замкнул тройку сильнейших испанец Хоан Кардона Мендес.

Россияне участия в соревнованиях в данном классе не принимали.