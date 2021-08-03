Крыховяк заявил, что трансфер в "Краснодар" был оформлен без его ведома

Гжегож Крыховяк раскрыл подробности своего перехода из "Локомотива" в "Краснодар". По словам польского полузащитника, железнодорожники вели переговоры о продаже за его спиной.

"Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед", - написал Крыховяк на своей странице в Instagram.

Поляк добавил, что провел в "Локомотиве" три потрясающих года, за которые завоевал три трофея, играл в Лиге чемпионов. В столичном клубе, по словам Крыховяка, он познакомился "с замечательными людьми и настоящим русским гостеприимством".

Он также тепло высказался о тренерах Юрии Семине и Марко Николиче, пожелав сербскому специалисту успехов в нынешнем сезоне.