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03.08.2021 13:00
Рубрика: Спорт

Крыховяк заявил, что трансфер в "Краснодар" был оформлен без его ведома

Текст: Максим Домчев

Гжегож Крыховяк раскрыл подробности своего перехода из "Локомотива" в "Краснодар". По словам польского полузащитника, железнодорожники вели переговоры о продаже за его спиной.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед", - написал Крыховяк на своей странице в Instagram.

Поляк добавил, что провел в "Локомотиве" три потрясающих года, за которые завоевал три трофея, играл в Лиге чемпионов. В столичном клубе, по словам Крыховяка, он познакомился "с замечательными людьми и настоящим русским гостеприимством".

Он также тепло высказался о тренерах Юрии Семине и Марко Николиче, пожелав сербскому специалисту успехов в нынешнем сезоне.

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