Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м
Кубинцы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайан Хорхе Энрикес выиграли "золото" Олимпийских игр в Токио в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров. В финале они показали время - 3 минуты 24,995 секунды.
Серебряными призерами стали представители Китая Лю Хао и Чжэн Пэнфэй (отставание - 0,203 секунды), "бронза" у немцев Себастьяна Бренделя и Тима Хеккера (+0,620 секунды).
Ранее новозеландка Лиза Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой в гребле на байдарке. Во вторник она победила на дистанции 200 метров.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа