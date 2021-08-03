Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м

Кубинцы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайан Хорхе Энрикес выиграли "золото" Олимпийских игр в Токио в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров. В финале они показали время - 3 минуты 24,995 секунды.

Серебряными призерами стали представители Китая Лю Хао и Чжэн Пэнфэй (отставание - 0,203 секунды), "бронза" у немцев Себастьяна Бренделя и Тима Хеккера (+0,620 секунды).

Ранее новозеландка Лиза Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой в гребле на байдарке. Во вторник она победила на дистанции 200 метров.