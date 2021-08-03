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03.08.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Новозеландка выиграла два золота за сутки

Байдарочница из Новой Зеландии Лиза Кэррингтон установила уникальное достижение на Играх в Токио: с разницей чуть более часа она завоевала сразу две золотые медали.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Сначала Кэррингтон победила на дистанции 200 метров на байдарке-одиночке, а затем стала лучшей в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров вместе с соотечественницей Кейтлин Регал.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Кэррингтон - теперь уже не только трехкратная олимпийская чемпионка (2012, 2016, 2020), но также многократная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира. Она одна из самых известных спортсменов в своей стране, в 2013 году Лиза стала кавалером Ордена Заслуг.

Несмотря на многочисленные достижения, Кэррингтон держится, как и подобает настоящему профессионалу, очень скромной. Лиза каждый день придерживается строгого режима тренировок на суше, вставая каждое утро в шесть часов, чтобы размяться, выполнить дыхательные упражнения и заполнить свой дневник. Как признавался жених спортсменки Майкл Бак, Кэррингтон опоздала на их первое свидание из-за того, что задержалась на занятии.

Еще один интересный факт - Лиза больше нервничает не во время соревнований, а после, когда смотрит их в записи.

Сейчас Лиза живет в Окленде, но выросла она в нескольких часах езды от знаменитого новозеландского пляжа Охоп. Там почти круглый год мягкий климат, что позволило Кэррингтон почти все время тренироваться на свежем воздухе. К слову, в детстве будущая олимпийская чемпионка выбирала между греблей и теннисом. "Она любила ракетку, но ее стихией всегда была вода. Океан был и остается ее игровой площадкой", - рассказал отец Кэррингтон Пэт.

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