Пас Головина помог "Монако" обыграть "Спарту" в отборе Лиги чемпионов

Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин помог своей команде обыграть чешскую "Спарту" в квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов чешская "Спарта" на своем поле принимала французский "Монако". В стартовом составе монегасков на поле вышел полузащитник сборной России Александр Головин. Именно он помог своей команде открыть счет в первом тайме. На 37-й минуте Головин навесил с углового точно на голову Орельена Тчуамени, который поразил ворота пражского клуба.

Окончательный результат был установлен на 59-й минуте встречи. Кевин Фолланд отправил второй мяч в ворота "Спарты".

Ответная встреча состоится 10 августа в Монако.