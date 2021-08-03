Евгений Рылов начал свой путь к рекордам в бассейне "Волна"

- Евгений вырос в спортивной семье: папа Михаил Владимирович - футболист, играл за свердловский "Уралмаш" и нашу "Носту", мама Марина Александровна - гимнастка, - рассказал директор бассейна Павел Зиновьев. - Учился плавать он у нас под руководством тренера Андрея Шишина.

В 2004 году, когда Жене исполнилось восемь, Шишин уехал в столицу. И группу ребят, которые занимались у него, передали молодому тренеру Ольге Павловой.

- За карьерой Жени слежу: всегда поздравляю с очередной победой, его выступления смотрим всей семьей. Он нас тоже не забывает - это очень греет душу, - рассказывает Ольга Анатольевна. - Вот и сегодня, когда я его поздравила по WhatsApp со второй золотой медалью, он ответил: "Спасибо Вам большое! Все начиналось с Вас!" И тоже поздравил меня - с рождением сына. Он появился на свет месяц назад. Его я тоже назвала Женей...