Красноярский атлет побил рекорд России, протащив Boeing на 17 метров

Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов поставил рекорд России по трек-пулу. Житель Красноярска за 45 секунд передвинул Boeing 737-800 более чем на 17 метров, сообщает РИА Новости.

Силач с помощью троса буксировал самолет, вес которого превышает 65 тонн. Установив этот рекорд, Веселов получил соответствующий сертификат Федерации силового экстрима России.

По словам мастера спорта, в тренировках по буксировке он использовал собственный автомобиль, причем, двигая его с места, автовладелец ставил машину на ручной тормоз.

Справка

Трек-пул представляет собой вид силового экстрима, где задачей атлета становится передвижение за счет своей физической силы крупногабаритного транспорта. Предыдущий рекорд зафиксирован в Сургуте - атлет отбуксировал Boeing 737-500 на 15 метров, и на это ушло 39 секунд.