Олимпийскую медалистку Юлию Зыкову встретили в Красноярске с оркестром

Сегодня утром в Красноярск вернулась участница Олимпийских Игр в Токио Юлия Зыкова. В аэропорту обладательницу серебряной награды турнира встретили коллеги, близкие, родные с оркестром и цветами. Медалистку поздравил глава регионального министерства спорта Павел Ростовцев, информирует пресс-служба ведомства.

Воспитанница краевой Академии биатлона заняла второе место в соревнованиях стрелков из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров. Юлия набрала 461,9 балла, причем в квалификации установила олимпийский рекорд (1182 очка). "Серебро" Зыковой - первая олимпийская награда в красноярской истории пулевой стрельбы.

Приехав домой, Юля, по ее словам, первым делом запланировала "обнять, прижать и расцеловать дочь". Во время японского турнира спортсменка общалась с ней по видеосвязи. Дочь болела за олимпийку и теперь вместе с подругами мечтает заняться, как и мама, стрельбой.

Сейчас, после достижения на Играх в Токио, Юлия намерена подготовиться к не менее важному для нее событию - свадьбе, которая намечена на сентябрь. Ее пришлось отложить из-за плотного графика подготовки к олимпиаде.