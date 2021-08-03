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03.08.2021 12:19
Рубрика: Спорт

Олимпийскую медалистку Юлию Зыкову встретили в Красноярске с оркестром

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Сегодня утром в Красноярск вернулась участница Олимпийских Игр в Токио Юлия Зыкова. В аэропорту обладательницу серебряной награды турнира встретили коллеги, близкие, родные с оркестром и цветами. Медалистку поздравил глава регионального министерства спорта Павел Ростовцев, информирует пресс-служба ведомства.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
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Воспитанница краевой Академии биатлона заняла второе место в соревнованиях стрелков из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров. Юлия набрала 461,9 балла, причем в квалификации установила олимпийский рекорд (1182 очка). "Серебро" Зыковой - первая олимпийская награда в красноярской истории пулевой стрельбы.

Приехав домой, Юля, по ее словам, первым делом запланировала "обнять, прижать и расцеловать дочь". Во время японского турнира спортсменка общалась с ней по видеосвязи. Дочь болела за олимпийку и теперь вместе с подругами мечтает заняться, как и мама, стрельбой.

Сейчас, после достижения на Играх в Токио, Юлия намерена подготовиться к не менее важному для нее событию - свадьбе, которая намечена на сентябрь. Ее пришлось отложить из-за плотного графика подготовки к олимпиаде.

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