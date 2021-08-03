Омские власти выплатят чемпионке ОИ Бацарашкиной более 7 млн рублей

Поздравить Виталину с триумфальной победой на Олимпиаде в аэропорт пришли сотни омичей, а также ее главные наставники - тренеры, родители, бабушка и дедушки.

Кстати, именно дедушкам-охотникам чемпионка обязана своими победами. Дед Михаил подарил десятилетней внучке на 8 марта ружье, а дед Григорий отвел ее в спортшколу, когда по трофеям она стала давать фору взрослым охотникам.

- Вита была очень активным ребенком. Как ртуть. Дети в песочницах, эта - на дереве. Уже в шесть лет упросила взять ее на охоту. Просто не могла усидеть на месте. Спорт оказался самым хорошим способом применить эту энергию и занять ребенка, - поделился с "РГ" Григорий Витальевич. - Я бы советовал взрослым об этом подумать. Когда дети заняты делом, из них выходит толк, а у родителей не болит голова.

Поначалу Вита на тренировках тоже проявляла гиперактивность. Но уже после первых соревнований ситуация поменялась.

- Появился спортивный азарт, пошли результаты, стал проявляться характер, - делится заслуженный тренер России Наталья Кудрина. - Она научилась не пасовать в трудных ситуациях, сохранять спокойствие, держать удар. Очень полезное свойство для чемпионки.

Во время соревнований западные журналисты критиковали стойку Виталины (очень расслабленная).

- Нормальная стойка, - считает чемпионка. - Чтобы метко стрелять, нужно задействовать не все, а только правильные мышцы. Остальные должны отдыхать. Одно плечо работает, другое - расслаблено, рука в кармане. Иначе из-за нервного напряжения в самый ответственный момент что-то может пойти не так.

Стоя на пьедестале, чемпионка мысленно напевала гимн России. А Токио видела только из окна автобуса.

Сейчас Виталине предстоит короткий отдых. И снова тренировки. А еще в планах - устроить личную жизнь. С женихом она познакомилась на сборах несколько лет назад. Но после свадьбы оставит свою фамилию.

- Иначе слишком много документов придется менять, - поясняет спортсменка.

Справка "РГ"

Омичка Виталина Бацарашкина на Олимпиаде-2020 завоевала две золотые награды (установив при этом два рекорда в стрельбе из пневматического пистолета), а также "серебро" в смешанных парах. На днях ей присвоили звание офицера Росгвардии, соответствующий приказ подписал генерал Армии Виктор Золотов.