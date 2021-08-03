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03.08.2021 22:34
Рубрика: Спорт

Вита Бацарашкина стрелять училась у дедушек

Двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка Игр-2020 в Токио Виталина Бацарашкина уже в раннем детстве была постреленком. Ребенок, еще не появившись на свет, брыкался так, что будил маму. Все были уверены - мальчик. Но родилась девочка, правда, с боевым характером.
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Дедушки встречают чемпионку. Фото: Из архива Виталины Бацарашкиной

Девочка росла настоящим сорванцом. Категорически игнорировала кукол, стягивала с головы бант, играла с мальчишками в спасателей. Постоянно просилась на охоту с дедушками. В шесть лет ее, наконец, взяли.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Вита наравне с дедушками стоически переносила трудности, никогда не жаловалась. У костра или в зимней палатке, открыв рот, слушала охотничьи рассказы. Чтобы поддержать беседу, под общий хохот, рассказывала анекдоты и детские страшилки. А стреляла так, что все диву давались. В десять лет дед Михаил к 8 Марта подарил ей пневматическую винтовку. Правда, оружие хранил в гараже и выдавал только, когда устраивал тренировки. Когда Вита по трофеям стала давать фору взрослым, уже другой дед, Григорий, отвел ее в секцию. А выбор оружия определил случай.

- Когда мы пришли в спортшколу, тренер по винтовке отсутствовал, но был по пистолету, - вспоминает Виталина. - И Наталья Кудрина взялась меня временно потренировать. А спустя месяц, когда вернулся коллега, сказала: "Я ее не отдам".

Теперь очевидно, что, делая выбор, и наставник, и спортсменка попали в "десятку".

Сейчас второкурсница СибГУФК строит новые, в том числе и личные, планы. И возможно, скоро сыграет свадьбу...

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