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Идет  день олимпиады
03.08.2021 09:21
Рубрика: Спорт

Что сделала лучница Осипова сразу после возвращения домой с Олимпиады

Обладательница двух серебряных медалей по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио Елена Осипова с триумфом вернулась в родной Таганрог. Оказавшись дома, она первым делом разместила в соцсетях видео своих питомцев, по которым очень скучала. А тренер чемпионки Лола Валихаджаева рассказала "РГ" о том, какой путь прошла ее воспитанница, сколько весит лук, а также о том, сколько нужно тренироваться ежедневно, чтобы добиться высот в профессиональном спорте.
Текст: Елена Мелихова
Фото: Тагир Раджавов Фото: Тагир Раджавов
Фото: Тагир Раджавов

У 28-летней Елены Осиповой позади дорога из Токио в родной Таганрог. И долгожданная встреча в аэропорту Платов с группой поддержки. Из-за пандемии она летала на Олимпиаду одна: близкие болели за нее, сидя у телевизора.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Скромная Лена только перед выходом в зону прилета надевает свои две награды, на тележке с чемоданами - тот самый лук, который принес ей две серебряные медали. Но это тот случай, когда серебро дороже золота.

Первую медаль россиянка получила за выступление в командном зачете, вторую в личном первенстве, лишь на несколько миллиметров уступив лучнице из Кореи. Тренер Лола Валихаджаева уверена: это дело случая. Спортсмены находятся в равных условиях. Но стреляют не одновременно, а друг за другом. На выстрел дается 20 секунд. Но результат может зависеть и от погодных условий. Например, в это время может произойти порыв ветра и стрела немного изменит траекторию.

Примечательно, стрельбой из лука будущая олимпийская чемпионка занялась довольно поздно, в 15 лет. Тогда в городе открылась новая секция. Тренеры сами ходили по школами с луком и агитировали учеников.

Фото: Тагир Раджавов

- Это был новый вид спорта для Таганрога. Я запомнила Лену, она пришла к нам в числе четырех одноклассников. Я сразу отметила ее отличную физическую подготовку. Оказалось, она уже пять лет занимается большим теннисом, - вспоминает Лола Валихаджаева.

Но в отличие от тенниса, занятия стрельбой из лука оказались совершенно бесплатными и при этом не менее увлекательными.

Конечно, физическая подготовка сыграла свою роль. Сам лук Елены весит около трех килограммов, а сила натяжения тетивы составляет 19 кг. От этого зависит скорость вылета стрелы и точность попадания в цель. Олимпийская дистанция 70 метров. Всего две дистанции по 36 выстрелов. Учитывается сумма 72 выстрелов, и, исходя из жеребьевки, определяются шесть соперников.

Отличительные черты Лены - трудолюбие и целеустремленность. Тренировки шесть дней в неделю, по шесть часов в день. Это титанический труд. Но она шла к поставленной цели, завоевывая награду за наградой.

Фото: Getty Images
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Конечно, не обходилось и без падений и разочарований. Но без этого не бывает и побед. А лет пять назад решила: устала, ухожу. Но через месяц вернулась - не смогла без спорта и любимого лука.

А еще о Елене Осиповой говорят, как об очень добром и отзывчивом человеке. Однажды во время тренировки на поле для стрельбы в спортивной школе олимпийского резерва № 13 кто-то подбросил маленького котенка, который побежал прямиком к Лениным ногам. То памятное фото сохранилось в ее архиве. Киара (так назвали кошечку) стала любимицей семьи и даже ее талисманом.

Оказавшись дома после возвращения из Токио, чемпионка первым делом разместила на своей страничке в соцсетях видео питомцев Киары и Тимофея со словами: "Как же я по ним соскучилась!"

- Болеть мне пришлось у экрана телевизора. Если честно, я была уверена в успехе. Елена ехала в Токио за победой. Теперь впереди новые цели и горизонты. Два дня отдыха и со среды вновь тренировки. 14 августа чемпионат России в Улан-Удэ, потом Кубок России в Чите. А в сентябре чемпионат мира, который пройдет в США. Туда полетим за золотом, - говорит тренер.

- Я очень рада вернуться домой. Спасибо всем кто за меня переживал. Моим тренерам и, конечно, семье, - улыбается серебряный призер по стрельбе из лука на Олимпиаде 2021 в Токио Елена Осипова.

Фото: Тагир Раджавов
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