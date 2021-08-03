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Идет  день олимпиады
03.08.2021 22:42
Рубрика: Спорт

Лариса Коробейникова: Кто понял жизнь - тот не спешит

Обладательницу золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр в Токио Ларису Коробейникову в аэропорту Ростова-на-Дону встретили родные, болельщики и даже мексиканский ансамбль. А главного поклонника спортсменки - белого померанского шпица Ричи - на руках принесла мама Виктория Коробейникова.
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Пес Ричи - самый звонкий болельщик Ларисы. Фото: Сергей Михтагирраджавовеев

- Лара, еще будучи маленькой девочкой, очень хотела завести собаку, но я как мама, конечно, была против. Лариса выросла и исполнила свою мечту. Теперь у нее есть Ричи, который очень по ней скучал, - рассказала Виктория Коробейникова.

Фото: Gettyimages
В барьерном беге на Олимпиаде спортсмены показали космические скорости

Самый главный вопрос, на который Ларису попросили ответить журналисты, касался спортивного девиза российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь - тот не спешит".

"Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали нашу тактику на соревнованиях в Германии. Строчки Омара Хайяма позволили нам тогда справиться с волнением перед выступлением - и с тех пор мы выступаем под этим девизом", - сказала Лариса.

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