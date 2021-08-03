Лариса Коробейникова: Кто понял жизнь - тот не спешит

Пес Ричи - самый звонкий болельщик Ларисы. Фото: Сергей Михтагирраджавовеев

- Лара, еще будучи маленькой девочкой, очень хотела завести собаку, но я как мама, конечно, была против. Лариса выросла и исполнила свою мечту. Теперь у нее есть Ричи, который очень по ней скучал, - рассказала Виктория Коробейникова.

Самый главный вопрос, на который Ларису попросили ответить журналисты, касался спортивного девиза российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь - тот не спешит".

"Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали нашу тактику на соревнованиях в Германии. Строчки Омара Хайяма позволили нам тогда справиться с волнением перед выступлением - и с тех пор мы выступаем под этим девизом", - сказала Лариса.