03.08.2021 22:42
Рубрика: Спорт
Лариса Коробейникова: Кто понял жизнь - тот не спешит
Обладательницу золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр в Токио Ларису Коробейникову в аэропорту Ростова-на-Дону встретили родные, болельщики и даже мексиканский ансамбль. А главного поклонника спортсменки - белого померанского шпица Ричи - на руках принесла мама Виктория Коробейникова.
Пес Ричи - самый звонкий болельщик Ларисы. Фото: Сергей Михтагирраджавовеев
- Лара, еще будучи маленькой девочкой, очень хотела завести собаку, но я как мама, конечно, была против. Лариса выросла и исполнила свою мечту. Теперь у нее есть Ричи, который очень по ней скучал, - рассказала Виктория Коробейникова.
Самый главный вопрос, на который Ларису попросили ответить журналисты, касался спортивного девиза российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь - тот не спешит".
"Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали нашу тактику на соревнованиях в Германии. Строчки Омара Хайяма позволили нам тогда справиться с волнением перед выступлением - и с тех пор мы выступаем под этим девизом", - сказала Лариса.
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