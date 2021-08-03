За Елену Осипову близкие болели у телевизора

В соцсетях Елена делилась со своими болельщиками "мимишными" фото. Фото: instagram.com/mikomi00/

Из-за пандемии она летала на Олимпиаду одна: близкие болели за нее, сидя у телевизора. Скромная Лена только перед выходом в зону прилета надевает свои две награды, на тележке с чемоданами - тот самый лук, который принес ей две серебряные медали. Примечательно, стрельбой из лука будущая олимпийская чемпионка занялась довольно поздно, в 15 лет. Тогда в городе открылась новая секция. Тренеры сами ходили по школам с луком и агитировали учеников.

- Это был новый вид спорта для Таганрога. Я запомнила Лену, она пришла в числе четырех одноклассников. Я сразу отметила ее отличную физическую подготовку. Оказалось, она уже пять лет занимается большим теннисом, - вспоминает Лола Валихаджаева.