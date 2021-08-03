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Ближайшие соревнования
Расписание
3:25
Гребля на байдарках и каноэ
Предварительные заезды, четвертьфиналы
5:00
Борьба
Вольная борьба / Греко-римская борьба - 1/8 финала, 1/4 финала
6:30
Скейтбординг
Женщины, парк - финал
8:00
Бокс
Полуфиналы - свыше 91 кг, финал - до 81 кг (мужчины)
15:30
Волейбол
1/4 финала: Россия - Бразилия (женщины)
Идет  день олимпиады
03.08.2021 21:57
Рубрика: Спорт

Компас ТВ: Где будем смотреть

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

4 августа, среда

Первый канал

13.15-15.00. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Медальная сессия. Прямая трансляция.

23.35-00.35. "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

09.30-13.00. "Олимпийская перекличка". Велотрек. Мужчины. Финал. Командная гонка преследования. Соревнования на других аренах в разных видах спорта.

Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396/
О российских чемпионах рассказывают их родители, друзья, тренеры

13.30-15.55. Греко-римская борьба. Финалы. До 67 кг, до 87 кг. Женская борьба. До 62 кг. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.55. Бокс. Мужчины. Полуфиналы. Свыше 91 кг. Финал. До 81 кг. Прямая трансляция.

12.25-16.00. Легкая атлетика. Финалы. Мужчины. Молот, 800 м, 200 м. Женщины. 3000 м с/п. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

15.25. Волейбол. Женщины. 1/4 финала. Россия - Бразилия. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

14.55. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Красильников/Стояновский - Виклер/Толе (Германия). Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское.

Компас ТВ: я буду смотреть

Анна Шатилова, диктор советского телевидения, телеведущая:

- Я сейчас нахожусь за городом, не всегда есть возможность посмотреть соревнования. Но за олимпийскими новостями слежу обязательно. Вообще тема Олимпиады мне очень интересна. Я была на презентации олимпийской формы нашей команды. Надо сказать, она великолепна. Дизайнерам отлично удалось обойти запрет МОК на использование российской символики. Я поражаюсь стойкости и силе духа российских спортсменов. И ребята, и девчонки выступают просто замечательно. Говорю это - и слезы наворачиваются на глаза от гордости за них. Очень меня порадовала победа наших спортивных гимнастов. Мы долго шли к ней. Теперь жду старта соревнований по художественной гимнастике. А сегодня, 4 августа, если получится, посмотрю синхронное плавание. Невероятно изящный и красивый вид спорта, как и художественная гимнастика.

Подготовила Анна Кольдина

Новости чемпионата
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