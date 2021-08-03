Шойгу оценил заслуги спортсменов ЦСКА на Олимпиаде в Токио

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил вклад спортсменов ЦСКА в успешное выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Во вторник на совещании в Минобороны глава ведомства напомнил, что 109 представителей ЦСКА, треть от всей сборной страны, выступают на Олимпиаде-2020. И в процентном, и в количественном отношении это больше, чем было в 2012 и 2016 годах на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В таких видах спорта, как легкая атлетика, парусный спорт, стрельба из лука, современное пятиборье, фехтование, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, армейцы составляют большую часть российской команды. При этом в тяжелой атлетике, тхэквондо и скалолазании сборная России представлена исключительно спортсменами из ЦСКА.

"Конечно, пока преждевременно говорить об итогах в целом - впереди у нас еще шесть соревновательных дней. Однако атлеты ЦСКА уже принесли в копилку сборной России 7 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. Из 50 олимпийских медалей, завоеванных россиянами, 34 взяли армейцы, им принадлежит более половина медалей высшей пробы", - заявил Шойгу и поздравил всех "с этими впечатляющими результатами".