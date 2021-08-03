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Идет  день олимпиады
03.08.2021 23:34
Рубрика: Спорт

Шведский легкоатлет Дюплантис завоевал золото в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис по прозвищу Мондо завоевал олимпийское "золото" в прыжках с шестом.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как и полагается мировому рекордсмену, скандинав сделал это по-королевски, взяв с первой попытки все высоты. Для победы хватило 6 ,02 метра. Не покорились Мондо только 6,19 метра, которые стали бы новым мировым рекордом. Нынешний, напомним, держится на отметке 6,18 м, тоже установленной Дюплантисом.

Фото: Gettyimages
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А ведь Арман запросто мог пропустить свой старт. От неприятностей атлета невольно спасла его девушка, о чем рассказал сам швед. Дюплантис планировал выпить чашечку кофе с соперником из США, Сэмом Кендриксом, но опоздал на встречу, поскольку разговор с подругой слишком затянулся. А потом выяснилось, что американец сдал положительный тест на коронавирус и не сможет выступить на Играх.

"Я собирался встретиться с ним в олимпийской деревне и выпить кофе, но увлекся разговором со своей девушкой и пропустил встречу. Так что лишь благодаря ей встреча сорвалась. Это очень печально, потому что Сэм действительно был в хорошей форме, так что одно из мест на пьедестале теперь вакантно".

Более того, на самоизоляцию пришлось сесть и австралийским спортсменам, некоторые из которых контактировали с Перкинсом. Одним из них оказался прыгун с шестом Кертис Маршалл. На старт он в итоге вышел, но не смог даже взять высоту 5,55 м. Добавим, что "серебро" досталось американцу Кристоферу Нильсену (5,97), а "бронзу" взял бразилец Тьяго Браз (5,87).

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