Батыргазиев побил трехкратного чемпиона мира

Победу Батыргазиева можно назвать знаковой. Ведь справился Альберт не с кем-нибудь, а с трехкратным чемпионом мира. У Альвареса не было в коллекции только золотой олимпийской медали. Не будет и сейчас: кубинцу придется довольствоваться "бронзой" Игр, ставшей уже второй для него по счету.

В финале россиянина ждет американец Дюк Раган. Бой состоится завтра, 5 августа.

Поединок Гаджимагомедова запомнится, во-первых, музыкой, под которую выходил боксер (такую же ставил Хабиб Нурмагомедов), и резкими словами боксера о качестве судейства.

- Не понимаю, как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда, - цитирует Муслима Олимпийский комитет России. - Видимо, у себя в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам.

На пути к "золоту" Гаджимагомедову тоже придется устранить кубинца. Его соперником 6 августа, в пятницу, станет представитель Острова свободы Хулио Ла Крус. В полутяжах (до 81 кг) он царствовал, выиграв четыре чемпионата мира и "золото" Рио-2016. Но сейчас-то Ла Крус в тяжелом весе.

Добавим, что вчера ряды российских боксеров поредели. В четвертьфинале американцу Кейшону Дэвису уступил Габил Мамедов.