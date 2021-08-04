Карякин и Дуда свели вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам

Первая партия финала Кубка мира по шахматам в Сочи, в которой встречаются россиянин Сергей Карякин и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, завершилась вничью.

Белыми фигурами играл российский гроссмейстер. Но все его попытки взломать оборону соперника так ни к чему и не привели. Итог - боевая ничья.

Вторая партия состоится в четверг. Теперь преимущество первого хода будет на стороне Дуды, который в полуфинале на тай-брейке переиграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

В случае ничейного исхода соперникам предстоит провести укороченные партии, а если и они не выявят сильнейшего, то чемпион определится в блице и армагеддоне.