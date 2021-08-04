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Ближайшие соревнования
Расписание
07:00
Волейбол
1/4 финала: Бразилия - Россия (мужчины)
09:15
Бокс. До 75 кг.
Полуфинал. Мужчины
09:30
Водное поло
1/4 финала: Россия - США (женщины)
Идет  день олимпиады
04.08.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Компас ТВ: Где будем смотреть

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)

5 августа, четверг

Первый канал

08.55 - 12.00. Олимпийская перекличка. Прямой эфир.

Бокс. Мужчины. (9.15). До 75 кг. Полуфинал. Глеб Бакши - Герберт Соуза (Бразилия). (9.35). До 57 кг. Финал. Альберт Батыргазиев - Дюк Раган (США).

Велотрек. Женщины. Кейрин. Предв. заезды. (11.45). Финал. Мужчины. Омниум. Предв. заезды. (11.55). Финал.

12.25 - 16.00. Легкая атлетика. Финалы. (с 13.00). Женщины. Пряжки с шестом. (15.00). Мужчины. Бег 400 м. Плюс предв. старты в других. дисциплинах. Прямая трансляция.

23.35 - 0.35. "Дневник Олимпиады". Итоги дня.

"Россия 1"

7.00-12.40. Олимпийская перекличка. Прямой эфир.

Фото: AP
Российские синхронистки завоевали еще одно золото на Олимпиаде в Токио

Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Россия - Бразилия.

Прыжки в воду. Женщины. Вышка, 10 м. Предв. соревнования. (9.00). Финальный раунд.

Легкая атлетика. (с 10.30). Мужчины. Ходьба. 20 км.

"Матч ТВ"

7.30. Баскетбол. Мужчины. Полуфинал. США - Австралия. Прямая трансляция.

9.25. Водное поло. Женщины. Полуфинал. Россия - США. Прямая трансляция.

12.10 - 15.30. Греко-римская борьба. Полуфиналы. За "бронзу". Финалы. Весовые категории до 57 кг, до 86 кг. Женская борьба. Финал. До 57 кг. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Компас ТВ: Где я буду смотреть

Александр Лавейкин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:

- Олимпиаду смотрю с удовольствием. За наших болею и переживаю. Люблю игровые виды спорта, тяжелую атлетику и различные единоборства. Так что завтра, 5 августа, обязательно посмотрю бокс. Тем более россиянин будет биться в финале за "золото". Постараюсь посмотреть соревнования по борьбе, у наших олимпийцев там тоже очень неплохие шансы на медали. Ну, и гляну баскетбол с волейболом.

Подготовила Анна Кольдина

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