Метатель молота Пронкин стал восьмым на Играх

Метатель молота Валерий Пронкин не смог попасть в число призеров Олимпийских игр.

В финале россиянин метнул снаряд в лучшей попытке на 76,72 метра. Этого хватило лишь на восьмое место.

Золотую медаль завоевал спортсмен из Польши Войцех Новицкий. После его лучшего броска молот улетел на 82,52 метра.

Серебро досталось Эйвинду Хенриксену из Норвегии - 81,58 метра. Второй представитель Польши Павел Файдек взял бронзу - 81,53.