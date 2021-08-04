04.08.2021 15:59
Рубрика: Спорт
Метатель молота Пронкин стал восьмым на Играх
Фото: AP Photo/David J. Phillip
Метатель молота Валерий Пронкин не смог попасть в число призеров Олимпийских игр.
В финале россиянин метнул снаряд в лучшей попытке на 76,72 метра. Этого хватило лишь на восьмое место.
Золотую медаль завоевал спортсмен из Польши Войцех Новицкий. После его лучшего броска молот улетел на 82,52 метра.
Серебро досталось Эйвинду Хенриксену из Норвегии - 81,58 метра. Второй представитель Польши Павел Файдек взял бронзу - 81,53.
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03.08.2021