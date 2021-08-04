Пересевшую на стадионе петербурженку полгода не будут пускать на матчи

Жительницу Петербурга оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили полгода ходить на стадионы за то, что она пересела со своего места во время футбольного матча, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Дама пришла на матч Чемпионата Европы между Швейцарией и Испанией. Во время игры она пересела со своего места на ряд ниже.

Причиной стало то, что перед ней сидел крупный мужчина и загораживал обзор.

Контролер-распорядитель неоднократно просил женщину вернуться на свое место, но не найдя понимания, пожаловался охране.