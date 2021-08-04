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04.08.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

Пересевшую на стадионе петербурженку полгода не будут пускать на матчи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жительницу Петербурга оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили полгода ходить на стадионы за то, что она пересела со своего места во время футбольного матча, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: <a href="https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1383908_Match_mezhdu_Ahmatom_i_Sochi_byl_priostanovlen_iz_za_zmei_na_pole" rel="nofollow" target="_blank">Матч!</a>
Змея выползла на поле во время футбольного матча "Ахмат" - "Сочи"

Дама пришла на матч Чемпионата Европы между Швейцарией и Испанией. Во время игры она пересела со своего места на ряд ниже.

Причиной стало то, что перед ней сидел крупный мужчина и загораживал обзор.

Контролер-распорядитель неоднократно просил женщину вернуться на свое место, но не найдя понимания, пожаловался охране.

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