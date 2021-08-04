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Идет  день олимпиады
04.08.2021 16:59
Рубрика: Спорт

Российские спортсмены завоевали одну медаль в очередной день Олимпиады

Золото российского дуэта Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в синхронном плавании стало единственной наградой, завоеванной спортсменами из России в 12-й день Олимпийских игр.
Текст: Максим Домчев

4 августа на Играх-2020 было разыграно 17 комплектов медалей. Россияне завоевали золото в синхронном плавании, где в соревнованиях дуэтов наши несравненные Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина не оставили соперницам ни единого шанса на победу.

После этого дня в активе российских спортсменов стало 53 награды. 14 - золотых, 21 - серебряная и 18 бронзовых. По итогам дня команда России опустилась на шестое место по числу наград высшего достоинства.

Лидирует команда Китая - 32 золота, 22 серебра и 16 бронзовых наград. На второй строчке сборная США - 25-30-22, на третьем месте хозяева Игр японцы - 20-7-12. В топ-5 вошли Великобритания - 15-18-15 и Австралия - 15-4-17.

5 августа на Олимпиаде будет разыграно 28 комплектов медалей.

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