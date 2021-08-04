Семин назвал большой честью возможность поработать с "Ростовом"

Новый главный тренер "Ростова" Юрий Семин заявил, что для него большая честь возглавить этот клуб.

74-летний Семин обратился к игрокам, персоналу и болельщикам "Ростова" после своего назначения. Он отметил, что главное - чтобы болельщики были довольны игрой команды.

"Для меня большая честь работать в "Ростове", это футбольный регион. Я вас всех хорошо знаю, и вы меня немножко знаете. Будем работать. Самое главное, чтобы местные болельщики, которые очень любят футбол, были нами довольны. Думаю, мы поговорим с каждым игроком отдельно, я вас выслушаю, и вы меня тоже", - сказал Семин на опубликованном в Instagram клуба видео.

В среду Семин подписал двухлетний контракт с "Ростовом". Он сменил Валерия Карпина, который покинул клуб, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.