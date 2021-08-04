Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил, что в четверг подает заявление на увольнение из клуба. Об этом он заявил в перерыве матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика", в котором московский клуб уступил 0:2.

По словам Попова, такое решение он принял из-за отказа председателя совета директоров клуба Леонида Федуна приобрести защитника Гонсало Монтиэля.

"Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэлем. У нас была задача - найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Copa America за 10 миллионов евро - притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10" , - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".

Но Федун отказался от этой покупки, поскольку, по словам Попова, считает эту сумму неадекватной.

Но больше всего спортивного директора "Спартака" возмутило, что принимая это решение Федун консультировался с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, который высказался отрицательно.

"Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть "терпилой", - заявил Попов.

Также он посетовал на постоянные публичные унижения со стороны гражданской жены Леонида Федуна Заремы Салиховой.

"Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, - это уйти", - заявил Попов.