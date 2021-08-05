14-летняя китаянка выиграла золото в прыжках в воду

В финале соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио борьба за золото развернулась между двумя китаянками - 14-летней Цюань Хунчан и 15-летней Чэнь Юйси.

Более юная прыгунья одержала победу, набрав в сумме за все попытки 466,20 балла.

Чэнь Юйси стала второй - 425,40 балла. Бронза досталась представительнице Австралии Мелиссе Ву - 371,40 балла.

Россиянка Юлия Тимошинина выступила неудачно и стала 11-й с результатом 263,00 баллов.