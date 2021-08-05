Альберт Батыргазиев: Не собираюсь останавливаться после победы на Олимпиаде

Бьет и побеждает

- Альберт! Альберт! Души его! Души! - вот такие подсказки у ринга в середине второго раунда выдавал Батыргазиеву тренер сборной Виктор Фархутдинов. В этот момент россиянин обрушил на оппонента очередную порцию ударов. Кажется, еще чуть-чуть, и Рэйган не выдержит. Но американец держится, хотя почти всем уже было понятно, что если не произойдет форс-мажора, чемпионом станет Альберт. В третьем раунде Батыргазиев слегка дал слабину, но в самой концовке вновь показал свою силу, нанеся несколько мощных ударов.

Поединок закончился. Боксеры стоят чуть поодаль друг от друга и ждут вердикта, хотя понятно, что победить должен россиянин. И вот он решающий момент - раздельным решением судей "золото" достается Батыргазиеву. Альберт закрывает лицо руками, едва ли не плачет. Надо отдать должное Рэйгану: американец подходит к сопернику, с которым они всего несколько минут назад не щадя сил бились на ринге, и обнимает его. Кажется, даже успокаивает. Реакцию Батыргазиева понять можно - он, дебютант Игр, завоевал "золото".

Батыргазиев пять лет назад занимался кикбоксингом, но поменял вид спорта, чтобы осуществить мечту - принять участие в Олимпийских играх

Насколько грозным и мощным выглядит Альберт на ринге, настолько же он спокоен и скромен вне его. "Простите, дайте мне пару секунд", - обратился к журналистам боксер, держа в руке золотую медаль и осматривая ее со всех сторон. "Вот теперь готов, прошу", - сказал Батыргазиев.

Показалось, что финал получился легким, настолько уверенно и мощно вы смотрелись. Это так?

Альберт Батыргазиев: Нет, это вам так показалось. Финал был тяжелым, как и все поединки в Токио. На Олимпиаде не бывает легких соперников. Участие в таком турнире уже чего-то стоит. Все мы достойны уважения, нельзя недооценивать оппонентов. Я на каждого из них настраивался. Еще раз повторю: здесь нет слабых, средних, есть только сильные. Рад, что мне удалось доказать всем, в первую очередь судьям, что я достоин победы.

Это правда, что вы начинали с кикбоксинга, но поменяли вид спорта, поскольку хотели стать олимпийским чемпионом?

Альберт Батыргазиев: Да, до 18 лет занимался кикбоксингом. Но у меня была цель - Олимпиада. Мне удалось осуществить мечту, чему я очень рад. Мы пять лет шли к этим соревнованиям и смогли завоевать "золото".

Оглядываясь назад - какой бой был самым тяжелым? Может, полуфинал с Альваресом?

Альберт Батыргазиев: Все поединки получились тяжелыми - от первого до последнего. Каждый соперник хорош в своем стиле, каждый может навалять так, что мало не покажется. Мне нужно было быть внимательным, прислушиваться к своему углу. Вроде получилось, все шло по плану. Что касается противостояния с Альваресом, то да, оно было принципиальным, поскольку раньше я дважды ему проигрывал. Конечно, я хотел реванша. Одно поражение стоит десяти побед, потому что это дополнительная мотивация тренироваться, работать, пытаться доказать всем, что ты лучший.

Интересен ли вам реванш в профессиональном боксе?

Альберт Батыргазиев: Думаю, это будет еще одним стимулом - встретиться в профессиональном боксе со своим оппонентом в финальной схватке. У нас получается показывать красивый бокс, чтобы люди болели за нас, переживали. Мы хотим идти дальше.

Эта медаль - первый шаг к чему-то большему?

Альберт Батыргазиев: Это еще одна награда в мою копилку. Но я не собираюсь останавливаться, расслабляться. Да, сегодня я был сильнее всех, однако завтра кто-то другой может занять мое место.

Утешительная "бронза"

Еще один российский боксер - Глеб Бакши, упустил шанс выйти в финал в весовой категории до 75 кг. В полуфинале Бакши проиграл бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей со счетом 1:4.

Если откровенно, шансов на победу у россиянина было мало. С первого же раунда его соперник был мощнее, напористее, за счет чего и добился желаемого.

Бакши уезжает из Токио с бронзовой медалью. Но, как показалось, этот факт не очень-то радует нашего боксера. В микст-зоне он выглядел расстроенным и не слишком склонным к общению. Несколько слов из себя Глеб все же выдавил, хоть и говорил тихо и медленно.

- Насчет работы судей мне бы не хотелось что-либо комментировать. Надо посмотреть бой, проанализировать все. Могу сказать, что недоволен собой, недоволен "бронзой". Все сюда едут только за одной медалью - золотой. Сейчас хочу вернуться домой, поговорить с тренерским штабом, поскольку впереди чемпионат мира в Сербии, - вот и все, что сказал Бакши.

Ранее бронзовую медаль Игр завоевал и россиянин Андрей Замковой, который сразу после поражения в полуфинале заявил, что не намерен заканчивать карьеру и хочет выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Анонс

В пятницу, 6 августа, вторую медаль по боксу в копилку нашей сборной может принести Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 91 кг). В финале его ждет схватка с кубинцем Хулио Сесар Ла Крусом. Напомним, что в полуфинале Гаджимагомедов победил новозеландца Дэвида Ника, но при этом остался недоволен одним из судьей - аргентинцем, который все три раунда отдал Нику. "Этого судью нужно полностью дисквалифицировать. Не знаю, что он смотрел, может, другой бой по телефону. Таких людей надо убирать из спорта", - заявил Муслим.