Борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом

Золото Заура стало 16-м для российской команды на Играх. Благодаря триумфу Угуева наша сборная поднялась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады. Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Гилман (США).

В эти минуты за бронзу (в весовой категории до 86 кг) борется россиянин Артур Найфонов, противостоит которому Джавраил Шапиев (Узбекистан). А чуть ранее в финал Игр в весовой категории до 74 кг вышел Заурбек Сидаков.

Россиянин разгромил в полуфинале Данияра Кайсанова из Казахстана (11:0) и теперь поборется за золото с Магомедхабибом Кадзимагомедовым, представляющим Беларусь.