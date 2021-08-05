05.08.2021 14:14
Рубрика: Спорт
Борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом
Российский борец Заур Угуев выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале турнира в весовой категории до 57 кг Угуев победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Золото Заура стало 16-м для российской команды на Играх. Благодаря триумфу Угуева наша сборная поднялась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады. Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Гилман (США).
В эти минуты за бронзу (в весовой категории до 86 кг) борется россиянин Артур Найфонов, противостоит которому Джавраил Шапиев (Узбекистан). А чуть ранее в финал Игр в весовой категории до 74 кг вышел Заурбек Сидаков.
Россиянин разгромил в полуфинале Данияра Кайсанова из Казахстана (11:0) и теперь поборется за золото с Магомедхабибом Кадзимагомедовым, представляющим Беларусь.
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