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Идет  день олимпиады
05.08.2021 14:14
Рубрика: Спорт

Борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом

Российский борец Заур Угуев выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале турнира в весовой категории до 57 кг Угуев победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Золото Заура стало 16-м для российской команды на Играх. Благодаря триумфу Угуева наша сборная поднялась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады. Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Гилман (США).

В эти минуты за бронзу (в весовой категории до 86 кг) борется россиянин Артур Найфонов, противостоит которому Джавраил Шапиев (Узбекистан). А чуть ранее в финал Игр в весовой категории до 74 кг вышел Заурбек Сидаков.

Россиянин разгромил в полуфинале Данияра Кайсанова из Казахстана (11:0) и теперь поборется за золото с Магомедхабибом Кадзимагомедовым, представляющим Беларусь.

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