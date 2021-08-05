Коблова проведет поединок за "бронзу" в вольной борьбе

Россиянка Валерия Коблова сразится за "бронзу" олимпийского турнира по вольной борьбе.

Коблова проиграла в четвертьфинале соревнований в весовой категории до 57 кг спортсменке из Беларуси Ирине Курочкиной и благодаря тому, что соперница дошла до финала, россиянка попала в утешительный турнир.

Для того, чтобы побороться за "бронзу" Игр Кобловой нужно было побеждать Аншу Малик из Индии. И она с этой задачей справилась - 5:1.

Теперь россиянка ждет свою соперницу по утешительному финалу.