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Идет  день олимпиады
05.08.2021 00:30
Рубрика: Спорт

Красильников и Стояновский приблизились к медалям

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли в четвертьфинале турнира по пляжному волейболу немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера - 2:0. За выход в финал наши парни поборются с лидерами мирового рейтинга катарцами Шерифом Юннусом и Ахмедом Тиджаном.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8527)

А ведь в полуфинале могли быть сразу две наши пары, но рано утром Константин Семенов и Илья Лешуков в двух сетах уступили норвежцам Марко Андерсу Молу и Кристиану Соруму.

Фото: РИА Новости
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Показалось, что ближе к сердцу поражение принял Семенов. Проходя мимо журналистов, он признался, что плохо себя чувствует.

- Я понимаю Илью. Тяжело нам. Мы оба верили, что можем пройти дальше, - сказал Семенов, держа в руках полотенце со льдом. - Лешуков показывал волейбол высочайшего уровня на своей первой Олимпиаде. Повод расстраиваться, безусловно, есть, но это пройдет, и дальше будет лучше. Надеюсь, внесем коррективы и отомстим как-нибудь норвежцам.

После вылета Лешукова и Семенова все медальные надежды россиян были связаны с Красильниковым и Стояновским.

Парни не подкачали, хотя поболеть за немцев приехала целая делегация из 18-20 человек, которые чуть ли не после каждого розыгрыша хлопали своим соотечественникам.

- Мы хорошо знали соперника, изучили его. С немцами всегда приходится непросто, они очень сильны. Безумно рады, что удалось победить. Идем дальше, - сказал Стояновский.

- Старались держать концентрацию, хотя соперник порой оказывал на нас давление. Мы справились со всеми проблемами и старались еще больше давить на них. Вроде все получилось, раз мы в полуфинале, - считает Красильников.

К слову, Красильников уже как минимум повторил свой лучший олимпийский результат: пять лет назад в Рио-де-Жанейро он вместе с Семеновым стал четвертым.

А для Стояновского Игры в Токио - всего лишь первые в карьере.

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