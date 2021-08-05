Красильников и Стояновский приблизились к медалям
А ведь в полуфинале могли быть сразу две наши пары, но рано утром Константин Семенов и Илья Лешуков в двух сетах уступили норвежцам Марко Андерсу Молу и Кристиану Соруму.
Показалось, что ближе к сердцу поражение принял Семенов. Проходя мимо журналистов, он признался, что плохо себя чувствует.
- Я понимаю Илью. Тяжело нам. Мы оба верили, что можем пройти дальше, - сказал Семенов, держа в руках полотенце со льдом. - Лешуков показывал волейбол высочайшего уровня на своей первой Олимпиаде. Повод расстраиваться, безусловно, есть, но это пройдет, и дальше будет лучше. Надеюсь, внесем коррективы и отомстим как-нибудь норвежцам.
После вылета Лешукова и Семенова все медальные надежды россиян были связаны с Красильниковым и Стояновским.
Парни не подкачали, хотя поболеть за немцев приехала целая делегация из 18-20 человек, которые чуть ли не после каждого розыгрыша хлопали своим соотечественникам.
- Мы хорошо знали соперника, изучили его. С немцами всегда приходится непросто, они очень сильны. Безумно рады, что удалось победить. Идем дальше, - сказал Стояновский.
- Старались держать концентрацию, хотя соперник порой оказывал на нас давление. Мы справились со всеми проблемами и старались еще больше давить на них. Вроде все получилось, раз мы в полуфинале, - считает Красильников.
К слову, Красильников уже как минимум повторил свой лучший олимпийский результат: пять лет назад в Рио-де-Жанейро он вместе с Семеновым стал четвертым.
А для Стояновского Игры в Токио - всего лишь первые в карьере.
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