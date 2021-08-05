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Идет  день олимпиады
05.08.2021 11:11
Рубрика: Спорт

Сергей Тетюхин: У команды есть характер, об этом сегодня надо говорить

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин ныне - генеральный менеджер сборной. Девять лет назад он был одним из героев легендарного финала против бразильцев, когда проиграв две первых партии, наши вырвали победу и "золото". И вот сегодня очередной российский камбэк: при счете 1:1 по сетам парни уступали в третьей партии 12:20, но переломили игру и взяли эту партию. А затем и всю игру. Мы попросили Сергея Юрьевича сравнить эмоции.
Текст: Илья Соболев (Токио)

Сергей Тетюхин: Другие эмоции. В 2012 году я находился там, внутри - это одно, а когда ты наблюдаешь снаружи - это совсем по-другому. Чувствительность раз в 500 выше. За каждый мяч переживаешь: то руки крестиком, то еще что-то. Хочется как-то воздействовать на игру, чем-то помочь ребятам. Есть характер, именно об этом стоит сегодня говорить. Результат мог быть другим, но вот эта третья партия показала, что есть команда.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как вам качество игры?

Сергей Тетюхин: Да все отлично. Тут главное - результат. Не для красоты мы сегодня выходим и бьемся.

Что скажете о заменах, которые делал тренер?

Сергей Тетюхин: Все логично, все четко. Все замены были очень эффективными.

Где найти эмоции для финала теперь?

Сергей Тетюхин: Два дня у нас есть. Будем этот градус снижать. Нужно немножко выдохнуть, отойти от волейбола в сторонку.

Может, сходить на легкую атлетику?

Сергей Тетюхин: Мы бы с удовольствием, но нас не пустят. Будем смотреть по телевизору. Надо переключиться.

Второй полуфинал Франция - Аргентина смотреть будете?

Сергей Тетюхин: Тренеры будут, а ребятам не стоит. Нашим ученым, научной группе, разбирать все, подходить к этому. Это слова Геннадия Яковлевича Шипулина, не я придумал.

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