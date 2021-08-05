Сергей Тетюхин: У команды есть характер, об этом сегодня надо говорить

Сергей Тетюхин: Другие эмоции. В 2012 году я находился там, внутри - это одно, а когда ты наблюдаешь снаружи - это совсем по-другому. Чувствительность раз в 500 выше. За каждый мяч переживаешь: то руки крестиком, то еще что-то. Хочется как-то воздействовать на игру, чем-то помочь ребятам. Есть характер, именно об этом стоит сегодня говорить. Результат мог быть другим, но вот эта третья партия показала, что есть команда.

Как вам качество игры?

Сергей Тетюхин: Да все отлично. Тут главное - результат. Не для красоты мы сегодня выходим и бьемся.

Что скажете о заменах, которые делал тренер?

Сергей Тетюхин: Все логично, все четко. Все замены были очень эффективными.

Где найти эмоции для финала теперь?

Сергей Тетюхин: Два дня у нас есть. Будем этот градус снижать. Нужно немножко выдохнуть, отойти от волейбола в сторонку.

Может, сходить на легкую атлетику?

Сергей Тетюхин: Мы бы с удовольствием, но нас не пустят. Будем смотреть по телевизору. Надо переключиться.

Второй полуфинал Франция - Аргентина смотреть будете?

Сергей Тетюхин: Тренеры будут, а ребятам не стоит. Нашим ученым, научной группе, разбирать все, подходить к этому. Это слова Геннадия Яковлевича Шипулина, не я придумал.