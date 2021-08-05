"Спасибо, Лео": "Барселона" разместила прощальное видео с Месси

"Барселона" опубликовала видеоролик, посвященный ушедшему из клуба аргентинцу Лионелю Месси.

В четверг каталонский клуб объявил о том, что контракт с нападающим и лидером команды Лионелем Месси не может быть продлен из-за "финансовых и структурных проблем со стороны Ла Лиги".

Футболист, выступавший за клуб с 2005 года и завоевавший вместе с ним 35 трофеев, стал свободным агентом, поскольку его контракт с каталонцами истек в конце июня.

В "Барселоне" отдали должное вкладу игрока в успех клуба и попрощались с ним трогательным видео: