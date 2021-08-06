"Барселона" осталась без Месси

Нападающий Лионель Месси не стал подписывать новый контракт с "Барселоной" и покинет клуб.

Причиной расставания 34-летнего аргентинца с "Барсой" стали новые правила, которые ввела испанская Ла Лига. Месси предложили 50-процентное сокращение зарплаты, с чем он категорически не согласился.

Напомним, что аргентинский форвард является воспитанником "сине-гранатовых". В составе клуба он становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз - Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. По информации западных СМИ, путь Лионеля лежит в Париж, где его очень ждут хозяева клуба ПСЖ.