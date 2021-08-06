Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
04:20
Художественная гимнастика
Индивидуальное первенство в многоборье. Квалификация
09:00
Прыжки в воду
Мужчины. Вышка, 10 м. Предварительные соревнования
09:30
Бокс
Полуфиналы. Женщины. Финал. Мужчины
Идет  день олимпиады
05.08.2021 23:35
Рубрика: Спорт

Компас ТВ: Где будем смотреть

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Олимпийский чемпион Рио-2016 женская сборная России по гандболу в пятницу будет биться за выход в финал с Норвегией. Фото: РИА Новости Олимпийский чемпион Рио-2016 женская сборная России по гандболу в пятницу будет биться за выход в финал с Норвегией. Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Рио-2016 женская сборная России по гандболу в пятницу будет биться за выход в финал с Норвегией. Фото: РИА Новости

6 августа, пятница

Первый канал

12.20 - 16.00. Олимпийская перекличка. Прямые включения с соревнований по разным видам спорта.

(с 12.20). Борьба. Финалы, по два поединка за "бронзу" в мужской вольной борьбе в весовых категориях до 74 кг, до 125 кг, в женской борьбе до 53 кг.

(с 13.30). Синхронное плавание. Команды. Первый вид турнира: техническая программа.

(с 13.30). Современное пятиборье. Женщины. Личное первенство. Финальный вид "комбайн" (бег со стрельбой по мишеням из лазерного оружия).

23.05 - 00.45 (в ночь с 6 на 7 августа). "Дневник Олимпиады". Полные итоги дня: репортажи, интервью, аналитика.

"Россия 1"

08.00 - 11.50. Олимпийская перекличка.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Олимпийские чемпионы из Петербурга получат по пять млн рублей

(c 08.00). Бокс. Женщины. До 75 кг. Полуфиналы. (08.15). Зенфира Магомедалиева (Россия) - Ли Цянь (Китай). Мужчины. До 63 кг. Полуфиналы. (09.05). До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Хулио ла Крус (Куба).

(с 08.50). Художественная гимнастика. Индивидуальное первенство в многоборье. Квалификация.

"Матч ТВ"

08.55 - 12.45. Олимпийская перекличка.

(с 09.00). Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 10 м. Предварительные соревнования.

(с 10.30). Легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.

(с 11.15). Велотрек. Финалы. Женщины. Мэдисон. Мужчины. Спринт. Также предв. заезды в этих и других дисциплинах.

13.45 - 16.55. Легкая атлетика. Финалы. Женщины. Метание копья, бег 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м. Мужчины. Бег 5000 м, эстафета 4х100 м.

7 августа, суббота

Первый канал

09.00 - 12.00. Олимпийская перекличка.

(с 09.00). Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 10 м. Финал.

(с 09.20). Художественная гимнастика. Индивидуальное первенство в многоборье. Финальный раунд.

12.20. Олимпийская перекличка.

14.30. Футбол. Мужчины. Финал. Бразилия - Испания. Прямая трансляция.

23.00 - 00.40 (в ночь с 7 на 8 августа). "Дневник Олимпиады". Итоги дня: репортажи, интервью, комментарии.

"Россия 1"

05.15 - 07.30. Олимпийская перекличка.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады

(c 05.30). Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Женщины. Каноэ-двойка, 500 м. Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м. Байдарка-четверка, 500 м.

(с 05.30). Баскетбол. Мужчины. Финал. США - Франция.

13.30. Олимпийская перекличка.

(с 13.30). Синхронное плавание. Команды. Финал.

(с 13.30). Борьба. Финалы, за "бронзу" в мужской вольной борьбе, до 65 кг, до 97 кг; в женской борьбе до 50 кг.

(с 15.15). Волейбол. Мужчины. Финал. Россия - победитель полуфинала Аргентина - Франция.

"Матч ТВ"

07.55 - 09.30. Бокс. Финалы. Мужчины. Категории до 52 кг, до 75 кг. Женщины. До 51 кг, до 69 кг. Прямая трансляция.

10.25. Водное поло. Женщины. Финал. США - победитель полуфинала Испания - Венгрия. Прямая трансляция.

12.55 - 16.00. Легкая атлетика. Финалы. Мужчины. Метание копья,бег 1500 м, эстафета 4х400 м. Женщины. Прыжки в высоту, бег 10000 м, 4х400 м. Прямая трансляция.

8 августа, воскресенье

Первый канал

08.00 - 10.00. Бокс. Финалы. Мужчины. До 63 кг, свыше 91 кг. Женщины. До 60 кг, до 75 кг. Прямая трансляция.

23.55 - 00.55 (в ночь с 8 на 9 августа). "Дневник Олимпиады". Полные итоги дня и летних Игр "Токио-2020".

"Россия 1"

04.00. Велотрек. Предварительные соревнования. Финалы. Женщины. Спринт. Омниум. Мужчины. Кейрин.

14.00 - 16.30. Церемония торжественного закрытия Игр.

"Матч ТВ"

07.25. Волейбол. Женщины. Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Компас ТВ: Где я буду смотреть

Михаил Мишин, писатель-сатирик, сценарист, переводчик:

- За Олимпийскими играми наблюдаю с удовольствием. Приятно смотреть на красивых, целеустремленных молодых людей, на их живые эмоции, будь то радость победы или горечь поражения. Уж не знаю, что там происходит за кулисами соревнований, но то, что транслируют по телевидению, - это прекрасно: истинное проявление силы духа. Завтра, 7 августа, я обязательно посмотрю волейбол. Наши парни будут сражаться за "золото" - игра обещает быть интересной и эмоциональной. И постараюсь посмотреть легкую атлетику. Хоть Россия в этом виде спорта на нынешней Олимпиаде представлена мало, но все равно есть за кого поболеть, есть претенденты на медали.

Подготовила Анна Кольдина

Новости чемпионата
Определились чемпионы Игр в Токио в десятиборье и семиборье 05.08.2021
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией 05.08.2021
Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть 05.08.2021
Баскетболисты США и Франции сыграют в финале Олимпиады 05.08.2021
Испанка Санчес стала первой в истории Олимпиад чемпионкой по каратэ 05.08.2021
Альберт Батыргазиев: Не собираюсь останавливаться после победы на Олимпиаде 05.08.2021

Альберт Батыргазиев: Не собираюсь останавливаться после победы на Олимпиаде 05.08.2021

Россиянин Альберт Батыргазиев принес российской сборной первую золотую медаль по боксу на Играх-2020 в Токио. В финале весовой категории до 57 кг он победил американца Дюка Рэйгана

Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады 05.08.2021

Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады 05.08.2021

В четверг россияне завоевали пять медалей на Олимпиаде: два золота, серебро и две бронзы. По итогам 13 дней Игр в Токио сборная России имеет в активе 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете

Угуев: Был уверен в победе. Золото в Токио посвящаю отцу 05.08.2021

Угуев: Был уверен в победе. Золото в Токио посвящаю отцу 05.08.2021

Российский борец-вольник Заур Угуев посвятил победу на Играх-2020 своему отцу. Он также отметил, что намерен выступить на следующей Олимпиаде. "На Париж идем, конечно!", - добавил спортсмен

Российские спортсмены превзошли выступление в Рио по числу медалей 05.08.2021

Российские спортсмены превзошли выступление в Рио по числу медалей 05.08.2021

Сборная России на Олимпиаде в Токио превзошла свой результат на Играх в Рио-2016 по общему числу завоеванных наград. После серебра прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой у наших спортсменов стало 58 медалей