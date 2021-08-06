Компас ТВ: Где будем смотреть

Олимпийский чемпион Рио-2016 женская сборная России по гандболу в пятницу будет биться за выход в финал с Норвегией. Фото: РИА Новости

6 августа, пятница

Первый канал

12.20 - 16.00. Олимпийская перекличка. Прямые включения с соревнований по разным видам спорта.

(с 12.20). Борьба. Финалы, по два поединка за "бронзу" в мужской вольной борьбе в весовых категориях до 74 кг, до 125 кг, в женской борьбе до 53 кг.

(с 13.30). Синхронное плавание. Команды. Первый вид турнира: техническая программа.

(с 13.30). Современное пятиборье. Женщины. Личное первенство. Финальный вид "комбайн" (бег со стрельбой по мишеням из лазерного оружия).

23.05 - 00.45 (в ночь с 6 на 7 августа). "Дневник Олимпиады". Полные итоги дня: репортажи, интервью, аналитика.

"Россия 1"

08.00 - 11.50. Олимпийская перекличка.

(c 08.00). Бокс. Женщины. До 75 кг. Полуфиналы. (08.15). Зенфира Магомедалиева (Россия) - Ли Цянь (Китай). Мужчины. До 63 кг. Полуфиналы. (09.05). До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Хулио ла Крус (Куба).

(с 08.50). Художественная гимнастика. Индивидуальное первенство в многоборье. Квалификация.

"Матч ТВ"

08.55 - 12.45. Олимпийская перекличка.

(с 09.00). Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 10 м. Предварительные соревнования.

(с 10.30). Легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.

(с 11.15). Велотрек. Финалы. Женщины. Мэдисон. Мужчины. Спринт. Также предв. заезды в этих и других дисциплинах.

13.45 - 16.55. Легкая атлетика. Финалы. Женщины. Метание копья, бег 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м. Мужчины. Бег 5000 м, эстафета 4х100 м.

7 августа, суббота

Первый канал

09.00 - 12.00. Олимпийская перекличка.

(с 09.00). Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 10 м. Финал.

(с 09.20). Художественная гимнастика. Индивидуальное первенство в многоборье. Финальный раунд.

12.20. Олимпийская перекличка.

14.30. Футбол. Мужчины. Финал. Бразилия - Испания. Прямая трансляция.

23.00 - 00.40 (в ночь с 7 на 8 августа). "Дневник Олимпиады". Итоги дня: репортажи, интервью, комментарии.

"Россия 1"

05.15 - 07.30. Олимпийская перекличка.

(c 05.30). Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Женщины. Каноэ-двойка, 500 м. Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м. Байдарка-четверка, 500 м.

(с 05.30). Баскетбол. Мужчины. Финал. США - Франция.

13.30. Олимпийская перекличка.

(с 13.30). Синхронное плавание. Команды. Финал.

(с 13.30). Борьба. Финалы, за "бронзу" в мужской вольной борьбе, до 65 кг, до 97 кг; в женской борьбе до 50 кг.

(с 15.15). Волейбол. Мужчины. Финал. Россия - победитель полуфинала Аргентина - Франция.

"Матч ТВ"

07.55 - 09.30. Бокс. Финалы. Мужчины. Категории до 52 кг, до 75 кг. Женщины. До 51 кг, до 69 кг. Прямая трансляция.

10.25. Водное поло. Женщины. Финал. США - победитель полуфинала Испания - Венгрия. Прямая трансляция.

12.55 - 16.00. Легкая атлетика. Финалы. Мужчины. Метание копья,бег 1500 м, эстафета 4х400 м. Женщины. Прыжки в высоту, бег 10000 м, 4х400 м. Прямая трансляция.

8 августа, воскресенье

Первый канал

08.00 - 10.00. Бокс. Финалы. Мужчины. До 63 кг, свыше 91 кг. Женщины. До 60 кг, до 75 кг. Прямая трансляция.

23.55 - 00.55 (в ночь с 8 на 9 августа). "Дневник Олимпиады". Полные итоги дня и летних Игр "Токио-2020".

"Россия 1"

04.00. Велотрек. Предварительные соревнования. Финалы. Женщины. Спринт. Омниум. Мужчины. Кейрин.

14.00 - 16.30. Церемония торжественного закрытия Игр.

"Матч ТВ"

07.25. Волейбол. Женщины. Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Компас ТВ: Где я буду смотреть

Михаил Мишин, писатель-сатирик, сценарист, переводчик:

- За Олимпийскими играми наблюдаю с удовольствием. Приятно смотреть на красивых, целеустремленных молодых людей, на их живые эмоции, будь то радость победы или горечь поражения. Уж не знаю, что там происходит за кулисами соревнований, но то, что транслируют по телевидению, - это прекрасно: истинное проявление силы духа. Завтра, 7 августа, я обязательно посмотрю волейбол. Наши парни будут сражаться за "золото" - игра обещает быть интересной и эмоциональной. И постараюсь посмотреть легкую атлетику. Хоть Россия в этом виде спорта на нынешней Олимпиаде представлена мало, но все равно есть за кого поболеть, есть претенденты на медали.

Подготовила Анна Кольдина