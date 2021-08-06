Красильников и Стояновский сразятся в матче за золото

Когда Стояновский поставил решающий блок Шерифу, Красильников упал на песок навзничь. Нет, не от усталости, хотя она тоже была, а от избытка эмоций. Слишком долгим и непростым получился путь Вячеслава к олимпийской награде. За плечами шесть напарников и обиднейшая неудача на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где Красильников вместе со своим предыдущим партнером Константином Семеновым остановился в шаге от пьедестала.

В Токио Вячеслав с Олегом приехали в ранге действующих чемпионов мира и одними из фаворитов. Одним из, но не главным. Вчерашние соперники наших парней, гамбиец Ахмед и сенегалец Шериф, натурализованные Катаром, котировались выше. Будучи лидерами мирового рейтинга, они подтверждали класс и на Играх-2020. В предыдущих четырех матчах дуэт отдал всего один сет, тогда как российская пара раскачивалась постепенно. Стартовали Красильников и Стояновский с сенсационного поражения от латышей Плавиньша и Тоцса, потом была натужная победа над чехами Швайнером и Перушичем, и только в плей-офф ребята разыгрались, не отдав в двух матчах ни одной партии. Продолжилась эта серия и в полуфинале.

Первая партия получилась очень плотной: соперники не отпускали друг друга больше чем на очко. Дожать катарцев удалось только в самой концовке.

Во второй партии россияне смотрелись уже ощутимо предпочтительнее. Они дважды отрывались от катарского дуэта на расстояние трех очков. И если первый гандикап Ахмеду с Шерифом отыграть почти удалось, то во второй раз вернуться в игру россияне им не дали.

В микст-зону к журналистам ребята пришли вдвоем, они же команда. Олег сразу взял микрофон в руки, чтобы ответить на вопросы на английском языке, а Вячеслав присел на корточках рядом - стоять уже не было сил.

Олег Стояновский: Мы мечтали об этом с тех пор, как начали играть вместе в 2018 году. Очень счастливы, что сегодня это получилось. Соперник был очень силен. По ходу сезона они сыграли в финалах нескольких турниров подряд. В последней нашей встрече мы им проиграли. Но мы знали, что мы тоже один из лучших дуэтов в мире, что мы сегодня и доказали. Да, у нас был не лучший старт на турнире, но мы становились лучше от игры к игре. Это помогло подойти нам к сегодняшнему матчу, будучи уверенными в себе.

Катарцы сказали, что вы поменяли тактику на матч с ними и застали их врасплох...

Олег Стояновский: По сравнению с предыдущим матчем мы усилили давление на подаче. Но вообще мы стараемся действовать таким образом в каждой игре. Иногда это не работает, но сегодня сработало.

Что скажете о соперниках по финалу, норвежцах Андерсе Моле и Кристиане Соруме?

Олег Стояновский: Норвежцы - одна из лучших команд последних трех лет, они очень хороши, что подтвердили и здесь, пробившись в финал. Надеюсь, игра будет хорошая и мы получим удовольствие.

Когда вопросы на английском закончились, к беседе подключился и Красильников.

Вячеслав, когда все закончилось, вы рухнули на песок. Что чувствовали?

Вячеслав Красильников: Это мой путь с 2007 года. Только родные и близкие знают, через что я прошел. Возможно, когда-нибудь об этом расскажут.

Показалось, что вы набирали форму от игры к игре и сегодня провели лучший матч...

Вячеслав Красильников: Так всегда. Турнир начинается с эмоций. Сначала ты борешься с ними. Потом выходишь технически на свой уровень. Сегодня мы показывали все, что умеем, все делали круто. Поэтому есть результат. Самое сложное - справиться со своими мыслями и эмоциями во время игры: "а если я сейчас не подам?", "а если мой напарник не забьет?", "а если третья партия?". Надо научиться бороться с эмоциями, с чем сегодня справился Олег. На него в концовке было сумасшедшее давление. Они почувствовали маленькую слабину и били в него. И Олег показал, что психологически готов к большим победам. Мы справились именно на этом уровне.